Мнение: Трофейные Леопарды, армия военного времени и Польша против украинского мяса

1. Очередное западное «чудо-оружие» ожидаемо не смогло переломить ситуацию в пользу США. Русские военные вовсю уничтожают немецкие танки и американские БМП, а несколько машин они уже вскоре передадут в распоряжение наших военных инженеров (ссылка). В своё время один австриец тоже надеялся на вундерваффе, заявляя, что «орудие возмездия» спасёт его войска от разгрома. Как мы знаем из истории, вундерваффе не помогло.



Военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили танки Leopard 2 немецкого производства и боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США на запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что у нескольких захваченных машин работали двигатели.

Таким образом, у нас теперь появились работающие образцы западных танков и бронемашин. Полагаю, их разборка и исследование помогут улучшить нашу собственную бронетехнику. Она у нас и так лучше западной, но какие-то точечные технические решения наверняка вдохновят конструкторов на новые идеи. Кроме того, детальное исследование вражеской техники поможет выработать более эффективные пути её уничтожения.

Напомню, что ранее российские войска научились эффективно противодействовать американским РСЗО «Хаймарс», хотя на это и понадобились несколько месяцев. Также наши доблестные военные достаточно быстро сумели разобраться с американской системой ПВО «Пэтриот».

Запад наверняка будет и дальше подбрасывать новую технику в костёр войны. Но до последнего времени американцы ничего особенного предъявить не смогли: навряд ли смогут и дальше. Как выяснилось с равным противником полчища Запада воевать могут только с большим трудом. Репутация западных армий, заработанная в сражениях против более слабых армий, рушится прямо на глазах.

Кстати, не только у России, но и у Китая, и у Ирана есть сверхзвуковые ракеты. Перехватывать такие ракеты Запад не умеет. Китайцы заявили сейчас, что «решение палестинского вопроса заключается в создании независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Отвечать на такие требования с позиции силы американцы уже не могут.

2. В мирное время армия выполняет иные задачи, чем в военное. Поэтому и оценка её эффективности, и отбор лучших кадров устроены иначе. Не следует ожидать, что в случае масштабного затяжного конфликта мирная армия немедленно начнёт функционировать так же, как армия военная. Как показывает история войн, на внутреннюю перестройку требуется время. Вот мнение блогера keleg — возможно, спорное, но всё же достойное обсуждения (ссылка):



Чем отличаются «армия мирного времени» от воюющей армии? Прежде всего задачами.

Задача армии мирного времени — задешево пугать противника, причем делать это максимально безопасно:

А) Для людей (при реальной боевой подготовке людские потери бывают очень значительными, оружие часто стреляет не тогда и не туда, куда нужно).

Б) Для политической системы (сильная влиятельная армия — угроза военного переворота).

В) Для экономики (излишняя милитаризация экономики вредна).

Потому — парады, контроль и отчетность! И еще «потому» — красивые и страшно-разнообразные образцы вооружения «для парадов», в небольшом количестве. Почему в небольшом? Потому что вооружения устаревают довольно быстро, содержать развернутым огромный парк вооружения дорого, да и предсказать, что конкретно «сработает» в будущей войне непросто.

Задача армии военного времени — победить вражескую армию с приемлемыми потерями. И эта задача с задачами мирного времени почти не пересекается, боевой генерал в мирное время почти так же дорог, как паркетный в военное.

В этом проблема перехода от “армии мирного времени” к “воюющей армии”.

Ни одна страна не может постоянно содержать боеготовую, способную к полномасштабной войне армию, это безумно дорого и опасно. Такая армия создается в угрожающий период. Для ее создания нужны боевые офицеры. Много. Но для этого им бы постоянно воевать где-то, лучше подальше от своих границ (американцы довольно грамотно этот подход демонстрируют, наши тоже попробовали это сделать в Сирии, не слишком удачно).

А еще нужна военная промышленность, способная наштамповать актуальные образцы техники в нужном для военных действий количестве.

Полностью боеготовыми в России, кроме РВСН, держали части ССО и, частично, десантуру. Вследствие провала в разведке, в украинской операции их сил оказалось недостаточно для победы, потому мобилизацию пришлось проводить уже в первый год боевых действий.

Ставка «отдаем территории, но сохраняем войска» а в это время разворачиваем военную промышленность и мобилизуем общество, насколько сейчас видно, вполне успешно была реализована. Россия получила армию военного времени и развернула военную промышленность.

3. Западные «союзники» Украины продолжают запрещать и ограничивать украинский экспорт в Европу. Поляки и их соседи раз за разом дают понять украинцам, что они для них люди второго сорта (ссылка):

За последние несколько лет существенно увеличился поток поставок дешевого украинского мяса птицы, заявил экс-министр сельского хозяйства Польши, член Европарламента (ЕП) Кшиштоф Юргель. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением депутата к Еврокомиссии (ЕК), в котором он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

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В январе Юргель предлагал запретить прямой импорт сельскохозяйственного сырья из Украины в Польшу. Как выяснила «Лента.ру», тогда в своем обращении к ЕК он заявил, что конфликт на Украине нанес ущерб рынку зерна во всем Евросоюзе, и особенно пострадала Польша.

В мае Еврокомиссия запретила Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс со 2 мая по 5 июня. Сообщалось, что меру пришлось ввести из-за жалоб местных производителей, доходы которых снижались из-за наплыва украинского зерна. В июне ограничения были продлены до 15 сентября.