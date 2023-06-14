 

NPR – экс-советник Трампа призвал его сняться с президентских выборов

14.06.2023, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что экс-президенту следует снять свою кандидатуру с президентских выборов, пишет NPR. По словам Болтона, предъявленные обвинения грозят Трампу «большими проблемами» и «тюрьмой на долгий срок», однако он, скорее всего, попытается отложить суд на время после выборов с надеждой, что сможет их выиграть.


AP

Обвинения экс-президента США Дональда Трампа в неправильном хранении засекреченных документов вызвали неоднозначную реакцию у его сопартийцев, пишет NPR. Многие конгрессмены-республиканцы и кандидаты в президенты — включая самого Трампа — настаивают на его невиновности и выступают резко против, по их словам, превращения Министерства юстиции США в оружие политической борьбы. Другие, однако, относятся к действиям бывшего главы государства с большей критикой. Среди них — несколько бывших членов его администрации, включая бывшего генерального прокурора Билла Барра. В программе Fox News Sunday он заявил, что «если даже часть (обвинений. — ИноТВ) — правда, ему  (Трампу. — ИноТВконец».

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон также видит в суде «большие проблемы для Дональда Трампа». «Я думаю, для него такой поворот событий может стать катастрофой, — приводит издание слова Болтона в интервью для Morning Edition. — Безусловно, так и должно быть, потому что если это докажут на суде… то Трамп попадёт в тюрьму на долгий срок».

На пороге новой избирательной кампании Болтон призывает, чтобы с экс-президентом обращались так же, как с любым другим членом администрации. Он настаивает, что если бы любой из десятков тысяч людей, работающих в федеральном правительстве с секретными материалами, хоть в малейшей степени нарушил правила, ему бы грозило суровое наказание, включая увольнение. «Каждый должен в равной степени нести ответственность, не исключая президента, — добавил бывший советник Трампа. — Я думаю, что эта реальная проблема приведёт к серьёзным последствиям для нашей нацбезопасности, если мы не будем относиться к ней серьёзно».

Кроме того, Джон Болтон считает, что Трампу следует снять свою кандидатуру с президентских выборов, хотя и признаёт, что такое вряд ли возможно. «Он попытается отложить суд на время после выборов, надеясь, что выиграет и сам себя помилует, — цитирует NPR слова Болтона. — Однако действительно невиновный человек настаивал бы, чтобы суд прошёл как можно раньше».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента

14.06 / “Единая Россия” в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

14.06 / В районе Вешняки благоустроят Рассветную аллею

14.06 / Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии

14.06 / Смерть Берлускони способна укрепить позиции действующего премьер-министра Италии

14.06 / В НАТО разошлись во мнениях о способности противостоять России в прямом конфликте

14.06 / “Совершенство”: Климова показала стройное тело в новой фотосессии

14.06 / “Почему вы так забили на себя?”: Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами

14.06 / Евросоюз собирается бороться с «эпидемией одиночества»

14.06 / Страны Европы восстанавливают обязательную воинскую повинность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика