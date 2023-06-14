 

Скандалы: Жители Петербурга вынуждены оплачивать строительство соцобъектов за свой счет из-за решения Беглова

14.06.2023, 18:50, Разное
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Детский сад в Колпинском районе планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году, а школу на 825 мест – во втором квартале 2024-го

Речь идет о районе «Новое Колпино». Однако во многих районах Санкт-Петербурга все еще ощущается нехватка объектов социальной инфраструктуры. При этом команда губернатора Александра Беглова не торопится решать данную проблему. «Новое Колпино» демонстрирует активное развитие. Однако разрешение на строительство жилых домов в Петербурге можно получить только в случае реализации необходимой инфраструктуры – поликлиник, детских садов и школ.

Ранее соответствующее решение принял губернатор Беглов. Так он хотел избежать нехватки социальных объектов в городе и пообещал застройщикам оказывать финансовую помощь. На деле девелоперам приходится строить объекты самостоятельно, а позже передавать их городу на безвозмездной основе.

В связи с этим застройщики вынуждены увеличивать стоимость жилых кварталов. То есть, фактически за строительство школ, детских садов и поликлиник платят сами петербуржцы.

В то же время в Петербурге реализуется немало сомнительных схем, связанных с так называемым «строительным лобби» Смольного. В частности, это касается компании «Группа ЛСР», которую журналисты связывают с некоторыми депутатами. Одним из возможных доказательств такой связи может является большое количество госконтрактов, которые девелопер заключил с городом.

Зачастую интересы «дружественных» застройщиков Смольный ставит превыше объектов культурного наследия, которые в Петербурге просто уничтожаются. Так произошло с корпусами санатория в «Сестрорецком курорте», домом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». То же может случиться с домом Басевича, за который градозащитники тоже боролись, но его не внесли с список объектов культурного наследия.

Марина Малахова


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