 

“Единая Россия” в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

14.06.2023, 18:34, Новости дня
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Действующий губернатор Московской области является компетентным, ответственным и эффективным лидером, проявившимся в решении проблем региона и заслужившим высокое доверие президента, также сообщил Турчак.

“Единая Россия” укрепляет свои позиции и остается ведущей политической силой в Московской области, активно поддерживая президента и реализуя важные проекты на федеральном и региональном уровнях, приносящие значительные изменения в качество жизни граждан, говорится в сообщении партии.

Главный принцип партии “Единая Россия” в Московской области – работа в команде губернатора для определения курса развития региона на ближайшие 5 лет.

В основе подмосковного штаба партии лежит убеждение, что только совместными усилиями можно достичь значительных положительных изменений во всех сферах жизни региона.


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