Смелые губы, пастельные глаза и экстремальный румянец: эффектные тенденции макияжа для жарких дней лета

Это может быть очень неприятно, когда вы часами сидите у зеркала, тщательно наносите красивый макияж, а через две минуты после выхода из дома косметика начинает «плыть». Естественно, становится жаль потраченных усилий.

Впрочем, такой ситуации можно избежать. Среди трендов летнего макияжа этого года есть несколько, которые можно без проблем использовать в самые жаркие дни лета.

Сияющая кожа

Хайлайтер – идеальный аксессуар для лета. Подчеркните Т-образную линию и щеки небольшим количеством этого косметического средства, и вы уже будете сиять.

Жидкие хайлайтеры — хороший выбор для тех, кто предпочитает естественный эффект, а тем, кто хочет добиться более пигментированного металлического блеска, стоит выбирать средства с пудровой текстурой. Вы также при желании можете добавить немного блесток. Нанесите их на скулы в небольшом количестве, чтобы мейк-ап получился более нарядным и торжественным.

Двухцветные губы

Ярко окрашенные губы пользуются огромной популярностью каждое лето, но в этом году такая тенденция выходит на новый уровень. Если вам нужен действительно особенный образ, не стесняйтесь попробовать двухцветный тренд для губ. Это идеальный выбор для вечеринки, так как он сам по себе делает ваш макияж смелым, и вам не нужно беспокоиться о жаре.

Выбирайте матовые и стойкие помады, чтобы они «не поплыли» и оттенки не смешались между собой. Каким цветам отдавать предпочтение — решать вам. Это могут быть и яркие сочные цвета, и более приглушенные темные. Например, если вам нужен образ в готическом стиле, то вы можете использовать сочетание черного и синего (либо зеленого или фиолетового).

Тенденция макияжа свежей кожи лица

Вовсе не обязательно делать экстремальный макияж летом, особенно когда на улице очень жарко. Вместо того чтобы покрывать лицо плотной тональной основой, было бы неплохо использовать легкий тональный крем для лица и немного кремовых румян. Ваш сдержанный макияж определенно будет красивым, и вам не придется беспокоиться о жаре.

Кроме того, в последнее время распространился тренд в макияже, особенно среди звезд, который основан на нанесении румян под основу. Такие знаменитости, как Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, пропагандируют эту технику, с помощью которой можно добиться сдержанного и легкого эффекта в жаркие летние дни.

Пастельные глаза

Пастельные тени для век также являются хорошим выбором для лета, особенно если вы используете водостойкие продукты. Конечно, особой проблемы нет, если вы немного вспотеете, так как бледные пастельные оттенки не будут некрасиво размазываться. Макияж в любом случае сохранит первозданную привлекательность.

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Экстремальный румянец

Экстремальные румяна очень популярны на подиумах в этом году, поэтому неудивительно, что они будут трендом и в летние месяцы. Не стесняйтесь использовать румяна с немного более экстремальными оттенками, чем раньше. Они могут сильно и резко контрастировать с тоном вашей кожи для создания более драматического лука.

Важно использовать водостойкие румяна, чтобы они могли выдержать суровые условия даже в жаркие дни. С помощью такой продукции вы будете спокойны за сохранность своего макияжа.

Дымчатый макияж

Можно опасаться дымчатого макияжа в очень жаркие дни, но если использовать водостойкие продукты, тогда можно попробовать. Подобный мейк-ап идеально подходит для праздничного вечера, а также для романтического ужина или даже для поздней прогулки по пляжу.

Старайтесь не переусердствовать с темными тенями. Аккуратно делайте растушевку. Используйте тени, которые равномерно ложатся на веки. В данном случае приоритетную роль играет качество продукции, которую вы используете для создания макияжа.