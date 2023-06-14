В России выросла цена на моторное масло Haval и Changan

Цена оригинального моторного масла для китайских марок Haval, Changan и Changan значительно выросла за последний год. Цена масла для Geely, а также отечественной марки Lada снизилась. Об этом сообщило автомобильное маркетинговое агентство NAPI, ссылаясь на собственное исследование.

Данные показывают, что наибольший рост цен на масло, автозапчасти и другие расходные материалы произойдет весной 2022 года. В 2022-2023 годах рынок масла, запчастей и других товаров будет переживать бум. В исследовании говорится, что “корректировка цен сменялась периодами роста из-за изменений обменных курсов, логистических проблем и негативных ожиданий участников рынка.

По данным ANPI, цена моторного масла для автомобилей Changan выросла почти на 18% в период с мая 2022 года по май 2023 года. Цены на масло Haval выросли на 27,9%. Стоимость масла Geelys упала на 6,7% за этот же период времени. Цены на масло Lada упали почти на столько же – на 6,8%.