 

Ведущие участницы рынка эскорт-услуг проигнорировали Петербургский международный экономический форум

14.06.2023, 17:33, Разное
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Журналисты, присутствовавшие на открытии ПМЭФ-2023, обеспокоены отсутствием на мероприятии эскортниц класса «ультра-элит», которые ранее были «изюминкой» форума. В этом году «жрицы любви» сочли посещение Санкт-Петербурга нецелесообразным.

Антироссийские экономические санкции сказались на готовности гостей ПМЭФ тратить деньги. Большинству из них кажутся дорогими даже комплексные обеды, которые в этом году подешевели до 4500 рублей. Накануне открытия участники отозвали даже те немногие заявки на оказание эскорт-услуг, которые были размещены два-три месяца назад.

– Оргкомитет предлагал нам приехать за свой счёт и без предзаказов. То есть вот так приехать на Московский вокзал и там стоять? Они нас за проституток принимают? Пусть тогда Белоусов сам сопровождает. У меня грудные импланты дороже, чем все эти участники форума вместе взятые, – прокомментировала ситуацию глава профсоюза «Эскорт» Эвелина Хэппи.

Отсутствие эскортниц создало проблему журналистам, освещающим ПМЭФ-2023. Раньше они легко выявляли лидеров отраслей и рынков по тому, с какими женщинами они покидали открытие форума. К ним имел смысл записываться на интервью и предлагать информационное обслуживание.

– Раньше было просто – ходи незаметно за самой дорогой девочкой и предлагай себя тому, кто её увезёт с открытия в отель. А сейчас всё непонятно, – пожаловался обозреватель одного из деловых журналов.

Наблюдатели отмечают, что, в отличие от женского, мужской эскорт форума в этом году прибыл в полном составе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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