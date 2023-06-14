Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии

В среду, 14 июня, поступила информация о госпитализации 72-летнего Александра Сокурова. СМИ сообщали, что его доставили в реанимацию. Это подтвердил общественный деятель Андрей Кураев, который услышал о случившемся от друзей. У режиссера якобы проблемы с сердцем.

Известно, что Сокуров находится в сознании. Журналистам удалось связаться с кинодеятелей и узнать о его состоянии. Тот подтвердил, что находится в больнице, однако не стал раскрывать подробности госпитализации. “Ничего, терпимо. Все хорошо”, – цитирует Александра Николаевича Пятый канал.

В 2004 году Сокуров был признан народным артистом России. Он был неоднократно удостоен премии “Ника” (в 2002-м, 2013-м и 2017-м), награды Венецианского кинофестиваля “Золотой лев” (в 2011-м), премии Европейской киноакадемии за творчество в целом (в 2017-м). Среди известных работ Александра Сокуров – такие фильмы, как “Фауст”, “Русский ковчег”, “Ампир”, “Дни затмения”.

Ранее Александр Сокуров рассказывал о беседе с президентом России Владимиром Путиным. Режиссер высказал мнение о том, насколько глава государства осведомлен о ситуации в стране. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.