 

Звездные люди тоже были нашими предками

14.06.2023, 17:13, Разное
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Недавние исследования ученых привели к сенсационному открытию – «звездных» людей, возможных предков современного человека. Их осколки обнаружены в небольшом городе Кромедью в Италии, который находится на восточном побережье Сицилии.

«Звездные» люди – это прародители фрагмента ДНК, найденного в останках, которым около 40 тысяч лет. Они были древними людьми, которые жили в те времена, когда современные люди только начали появляться на Земле. Согласно данным исследования, эти особи находились на вершине пищевой цепочки и потребляли мясо животных.

Предполагается, что «звездные» люди были предками неандертальцев, которые были смешаны с некоторыми другими народами. Это открытие ученых дает новое понимание об эволюции человечества.


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