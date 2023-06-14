Звездные люди тоже были нашими предками

Недавние исследования ученых привели к сенсационному открытию – «звездных» людей, возможных предков современного человека. Их осколки обнаружены в небольшом городе Кромедью в Италии, который находится на восточном побережье Сицилии.

«Звездные» люди – это прародители фрагмента ДНК, найденного в останках, которым около 40 тысяч лет. Они были древними людьми, которые жили в те времена, когда современные люди только начали появляться на Земле. Согласно данным исследования, эти особи находились на вершине пищевой цепочки и потребляли мясо животных.

Предполагается, что «звездные» люди были предками неандертальцев, которые были смешаны с некоторыми другими народами. Это открытие ученых дает новое понимание об эволюции человечества.