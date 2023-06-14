Гравитационные волны создают умирающие звезды

Умирающие звезды – это космические объекты, которые уже прошли созревание, выжигая свой водородный топливный запас. Их одна из самых удивительных характеристик – это способность излучать гравитационные волны.

Один из самых ярких примеров возможности умирающих звезд порождать гравитационные волны – это двойные тела, тем более, что существует множество таких объектов в галактике. В обоих компонентах такого рода систем происходят огромные силовые взаимодействия между звездами, из-за чего они могут испытывать деформации, таким образом излучая гравитационные волны в пространство.

Гравитационные волны являются резонансными колебаниями пространства-времени, которые создаются живыми веществами. Их генерация может происходить при движении массивных объектов в космосе, таких как умирающие звезды. Они передают энергию и изменяют форму объектов, повлияв на распределение звезд и галактик.