“Если цветы распустились, я обязательно должна их понюхать”: Эвелина Бледанс об утренней “рутине”, прощении и поездках с сыном

Эвелина Бледанс, актриса кино и театра, телеведущая и певица, родилась в 1969 г. в Ялте. Широкую известность у публики она получила, участвуя в 1991-2005 гг. в комик-труппе “Маски”. В интервью артистка рассказывает о том, как она проводит утро, о прощении измены и об артистичности младшего сына Семена.

Побывала с сыном в Санкт-Петербурге

Актриса рассказала, что со своим сыном Семеном, который родился с синдромом Дауна, они ведут весьма активную интересную жизнь, участвуют в различных общественных мероприятиях, связанных с поддержкой семейных ценностей. Сейчас мальчику 11 лет, а первый свой контракт на рекламу подгузников он получил уже в полугодовалом возрасте.

Актриса поделилась с журналистами, что недавно свозила наследника в Санкт-Петербург, где прошли ее институтские годы. Там же у нее случилась первая любовь. А вместе с Семой они побывали там впервые. Мама показала ему множество достопримечательностей.

Однако поездка имела не только развлекательный характер. В расписание были включены и концерты, которые давались в детских домах и других социальных учреждениях. В день проходило по три спектакля, в которых Семен участвовал в качестве артиста. Он пел песни, общался с детьми. Мама думала, что он будет уставать, но этого не случилось. При этом от родительницы мальчик получал “гонорар” – мороженое с пирожным и игрушки.

Сема – тот еще артист

Вместе с младшим сыном звезда побывала и на премии Family Awards 2023 в Москве, которая проводится ежегодно. Там Эвелине Бледанс была вручена статуэтка за продвижение семейных ценностей в массы. Артистка поведала, что Сема оказался тем еще артистом. Время, проведенное на сцене, является для него настоящим удовольствием. При этом он не только играет в спектаклях главные роли, но и участвует в гастрольных турах. Актерская игра помогает мальчику адаптироваться к громким звукам, которые его пугают, а также к яркому свету и большим площадкам.

Измену можно простить

На вопрос корреспондента о том, как артистка относится к изменам, она ответила, что тема эта очень непростая. Она считает, что здесь нужно проявлять мудрость. Ведь если ты человека любишь, ты сможешь простить его. И если он сбился с пути один раз, то шансы, что сделает это еще, исключать нельзя. Тем не менее пытаться простить все-таки нужно. Ведь обстоятельства в жизни бывают разные. И если есть искренняя любовь, есть раскаяние, то, наверное, можно не расставаться и жить дальше.

Обязательно нюхает цветы в саду

Эвелина прекрасно выглядит, всегда бодра и весела. Она считает, что ее секрет состоит в том, что встает она рано и выпивает пять стаканов воды, добавляя в нее мед или лимон. После этого она идет на улицу, стараясь делать это в любую погоду. Если цветы в саду уже распустились, она их обязательно нюхает. Она восхищается тем, что из маленьких росточков вырастают большие тюльпаны, нарциссы или другие прекрасные цветы. Бледанс отметила, что время, проведенное в саду, является для нее очень важным.

Не прочь еще раз побывать замужем

Эвелина Бледанс была замужем три раза. Первая свадьба состоялась в 1993 г. Ее избранником был Юрий Стыцковский, актер, режиссер, продюсер. До этого они жили вместе семь лет. Зато официальный брак был на удивление скоротечным, продержавшись лишь несколько месяцев. Сейчас они никаких отношений не поддерживают.

Второй супруг – Дмитрий, бизнесмен из Израиля. Этот союз продлился семнадцать лет, с 1993-го по 2010-й. В нем на свет появился сын, названный Николаем, который с 2012 г. живет с отцом.

Третьим мужем актрисы стал Александр Семин, режиссер и продюсер. Они прожили вместе с 2010-го по 2017-й. В 2012-м появился на свет сын Семен. О разводе актриса официально объявила в 2017 году. Связь с Александром Эвелина поддерживает, тот принимает участие в воспитании ребенка.

Когда ей необходимо отлучаться из Москвы по работе, Бледанс оставляет сына с отцом. А вот на вопрос о том, обеспечивает ли Семин жизнь наследника, артистка уклончиво ответила, что деньги она зарабатывает самостоятельно. Эвелина Бленданс сказала, что она совсем не против нового замужества.