Поменяйте обувь – и вот повседневный наряд стал вечерним: идеи образов с универсальной юбкой миди, которая сейчас в тренде

Юбки миди хороши тем, что подходят всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста. «Эта универсальная вещь легко трансформируется из дневной в вечернюю с помощью простой смены обуви», — говорит стилист Роз Каур. А еще такая вещь в тренде в этом сезоне. Вот почему на нее стоит обратить внимание всем модницам.

Преимущества юбок миди

Недостаточно длинные, чтобы полностью прикрыть ноги, но также и не такие неудобные, как тесные и короткие мини-юбки, изделия миди — идеальные вещи. Стильная, элегантная и, как сказала Каур, чрезвычайно универсальная юбка миди может помочь вам трансформировать лук из офисно-делового в вечерний буквально за считаные минуты. Кроме того, миди-юбки подходят практически к любой одежде, включая футболки, свитера, блузки и т.д.

Разбираемся, как стилизовать такое трендовое изделие, и вдохновляемся идеями образов.

Джинсовые

Джинсовая юбка миди — это стильная вещь в вашем гардеробе. Джинсовую миди-юбку можно надеть с обувью на каблуках и топом в виде корсета. Вы также можете сочетать джинсовую юбку с футболкой оверсайз и любимыми кроссовками.

Джинсовые юбки миди отлично подходят для осени и зимы (в зависимости от зимнего климата) из-за толщины джинсовой ткани. Добавьте сверху свитер, укороченный или заправленный, чтобы создать обтекаемый силуэт, и высокие сапоги, чтобы выглядеть стильно и не бояться холода.

Плиссированные

Если джинсовая ткань вам не по душе, плиссированные юбки миди — еще один хороший вариант. Носите блейзер и рубашку с юбкой со складками в течение дня в офисе, а затем замените эти предметы на простую майку, когда отправитесь в бар. Это создаст образ в уличном стиле.

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Помните, что плиссированная юбка необязательно должна быть со складками по всему периметру. Юбки миди с одной или двумя центральными складками были замечены на недавних показах мод.

Кожаные

Не нравится джинсовая ткань и плиссированные изделия? Присмотритесь к кожаным юбкам миди. Вы также можете отдать предпочтение изделиям из искусственной кожи А-силуэта. Они будут потрясающе смотреться с майкой и сандалиями весной или с ботинками и свитером в более прохладную погоду.

Не беспокойтесь, если вы миниатюрны. Кроссовки на платформе, массивные туфли и каблуки — ваши лучшие друзья, но главное — не выбирать слишком длинную юбку. Юбки с высокой посадкой помогут зрительно удлинить фигуру.

Вместо заключения

Юбка миди – это стильно и удобно. Экспериментируйте с сочетаниями одежды, чтобы презентовать луки, которые лучше всего отражают вашу индивидуальность.