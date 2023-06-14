 

Выбран самый популярный язык программирования среди IT-специалистов

14.06.2023, 16:45, Разное
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По мнению IT-специалистов, jаvascript станет самым распространенным языком программирования к 2023 году. Эти данные были получены в результате опроса разработчиков, проведенного компанией Stack Overflow.

В опросе приняли участие около 90 000 ИТ-специалистов со всего мира. Как обычно, jаvascript является языком выбора для 63,61%. HTML/CSS, Python и Python составляют топ-3 языков – соответственно 52,97% и 49,58%.Java (30,55%), C# (27,62%) и C++ (22,42%), однако все они входят в топ-10 самых популярных языков программирования среди экспертов. Kotlin, Dart и Swift, как и следовало ожидать, занимают два первых места среди языков программирования в этом опросе. Однако все три этих известных языка получили менее 10%.

Microsoft Teams (51,71%) – победитель этого года в категории инструментов для общения и решения проблем между специалистами удаленно. Slack (47,59%) и Zoom (45,25%) заняли второе и третье места соответственно. В прошлом году Zoom был самым популярным приложением.

Опрос подтвердил, что разработчики программного обеспечения постепенно внедряют искусственный интеллект в свои проекты. Подавляющее большинство респондентов рассматривают ИИ как положительное дополнение к своей работе. Многие все еще сомневаются в точности информации ИИ, и они регулярно перепроверяют свою работу.


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