Смерть Берлускони способна укрепить позиции действующего премьер-министра Италии

После того как известный итальянский политик Сильвио Берлускони скончался от сердечного заболевания, его партия Forza Italia осталась без явного лидера. И это способно укрепить позиции действующего премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поскольку её программа направлена на избирателей с похожими симпатиями, прогнозирует Ханна Робертс на страницах Politico.



AP

Политическая карьера, которую смогла сделать Джорджа Мелони, ставшая первой женщиной на посту премьер-министра Италии, вряд ли была бы такой же успешной без поддержки со стороны Сильвио Берлускони, пишет Ханна Робертс в статье для Politico. По её мнению, даже смерть этого известного политика, который скончался в больнице в возрасте 86 лет из-за сердечного заболевания, может обернуться на пользу Мелони и укрепить её позиции среди избирателей правого фланга.

Государственные похороны Берлускони состоятся в среду, 14 июня 2023 года, в готическом соборе Дуомо в Милане, и Мелони будет там в числе наиболее известных приглашённых, говорится в статье. Даже то, что она смогла стать первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в Италии, во многом произошло благодаря влиянию Берлускони, который в 2008 году помог Мелони занять министерский пост, поясняет автор.

В результате Мелони в возрасте 31 года стала тогда самым молодым государственным министром страны, что заложило впечатляющее начало её карьеры, подчёркивается в статье. А в прошлом году Берлускони собрал сторонников правого крыла за обедом на своей вилле, где обсуждалось, как они могут добиться ухода предыдущего правительства во главе с Марио Драги.

После поражения Драги именно партия Берлускони Forza Italia, которая на данный момент представляет собой умеренное правоцентристское движение, заключила коалиционное соглашение с ультраправой группой во главе с Мелони, что в конечном итоге и помогло ей встать во главе правительства, пишет Politico. В то же время оба этих лидера правого крыла, которые во многом были похожи, зачастую ожесточённо ссорились, говорится в статье.

По мнению автора, это было связано с тем, что стиль лидерства у обоих базировался на использовании «языка простых людей», как выразился Джованни Орсина, биограф Берлускони и профессор Университета Луиса в Риме. Они оба пытались позиционировать себя как представителей власти, которые пытаются удовлетворить насущные потребности обычных итальянцев и не ставят себя выше их, поясняется в статье.

Кроме того, они использовали для публичных дебатов как традиционные каналы вещания, так и социальные сети. Принадлежавшие Берлускони телевизионные каналы Mediaset позволяли ему доминировать в национальных дискуссиях долгие годы, пока он находился у власти. Однако эти же каналы сформировали среду для волны правого популизма, которая позволила Мелони добиться успеха, пишет Politico.

«Без Берлускони не было бы и Мелони», — заявил в интервью Politico Витторио Сгарби, заместитель министра культуры и бывший министр в правительстве Берлускони. В частности, наличие умеренно-правоцентристской партии Forza Italia среди членов нынешней коалиции под предводительством Мелони помогло придать её ультраправому движению «Братья Италии» больше респектабельности в глазах Европы и США, говорится в статье.

В то же время эти отношения временами были довольно напряжёнными, подчёркивает автор. В 2012 году Мелони отделилась от партии Берлускони, и этот разрыв в отношениях привёл к формированию движения «Братья Италии». В 2016 году Берлускони выступил против кандидатуры Мелони, когда она баллотировалась на пост мэра Рима, на том основании, что она была беременна — и наверняка она не забыла об этом, пишет Politico.

По мнению автора, Берлускони хотел бы играть роль мудрого пожилого государственного деятеля, у которого она будет спрашивать совета, однако с ростом популярности её движения Мелони не захотела выражать ему почтение. После того как она сказала в эфире на одном из принадлежавших ему каналов, что «ничего не должна» Берлускони, количество выделяемого ей эфирного времени сократилось, сообщается в статье.

В то же время на прошлогодних выборах, когда 46-летняя Мелони взяла на себя руководство правоцентристами, её партия набрала около 26% — по сравнению с 8% у сторонников Берлускони, отмечает Politico. В результате формирование правоцентристского правительства оказалось непростым делом. Кроме того, партия Forza Italia выступила против ряда правительственных инициатив, говорится в статье.

Учитывая всё это, смерть Берлускони способна усилить позиции Мелони, полагает автор. Дальнейшее будущее его партии Forza Italia, которая осталась теперь без своего лидера и основателя, выглядит неопределённым. И как полагают наблюдатели, многие её сторонники могут перейти на сторону Мелони, поскольку их взгляды в целом во многом довольно схожи.

«Правоцентристские избиратели в Италии разделяют похожие позиции в том, что касается фундаментального набора ценностей, большинства ключевых проблем и мировоззрения в целом», — заявил Лоренцо Прельяско из агентства YouTrend. «Они определяли сильнейшего среди лидеров в этой сфере и голосовали за того, кто мог лучше всего это выразить: вначале Берлускони на протяжении 20 лет, затем Сальвини, затем Мелони», — также пояснил эксперт.

Когда Берлускони впервые занял пост премьер-министра в 1990-х годах, Мелони была подростком, лишь начинавшим свой путь в политике вместе с группой радикально настроенных друзей в Риме. Теперь она превратилась в популистского лидера с бойцовскими качествами, однако готова, как и Берлускони, идти на сделки ради власти, подчёркивается в статье.

В своём видеообращении, опубликованном после смерти Берлускони, она заявила: «С ним Италия научилась никогда не накладывать на себя ограничения. Она научилась никогда не признавать себя побеждённой». И похоже, что то же самое Мелони могла бы сказать и о себе самой, заключает автор.

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