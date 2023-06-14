Скандалы: Тайны Валерия Залужного

Главком ВСУ скупает особняки и зачитывается Булгаковым

Сообщения о смерти главкома ВСУ Валерия Залужного оказались несколько преувеличены. Однако полной ясности в том, что с ним на самом деле произошло и в каком он состоянии, а главное – почему так «удачно» пропал накануне пресловутого «контрнаступа», пока нет. Кровавый утилизатор собственного народа, «герой» дебальцевского котла, любитель девушек и устриц – кто он, генерал Залужный?

8 июля Залужному стукнет 50. Если доживет, конечно. Тут надо вспомнить, что главе Минобороны РФ Сергею Шойгу – 68. Они люди разных поколений. Шойгу годится Залужному в отцы. Есть потерянные поколения, а поколение Залужного можно было бы назвать «брошенным».

К августу 1991-го будущему главкому ВСУ исполнилось 18. То есть распад Союза он видел своими глазами во вполне сознательном возрасте. Все его «школьные годы чудесные» прошли в то время, когда мы еще жили единой страной. Предполагаю, что он носил октябрятскую звездочку, красный галстук и вступил в комсомол. Иного и быть не могло: ведь он родился в семье военных, а это была наиболее консервативная часть советского общества.

Лучший ученик

Родился Валерий Федорович Залужный в городке Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области. Население – всего 55 тысяч человек, по масштабам СССР — глубокая провинция. Августовский путч застал его на студенческой скамье: после школы он поступил в местный машиностроительный техникум, который окончил с отличием. Он вообще был прилежным учеником. «Я прочитал много книг, я окончил все академии с золотой медалью», — так впоследствии он сам говорил о себе.

Можно предположить, что для семьи Залужного, как и для всех семей советских офицеров, распад страны стал шоком. Военные, которые в Союзе считались уважаемой элитой общества, в одночасье оказались на социальном дне.

Помимо морального унижения они испытывали серьезные материальные проблемы. Особенно трагичным было положение военных в бывших братских республиках. Кто-то покончил с собой, кто-то ушел в криминал, кто-то умер от алкоголя и наркотиков. Но многие предпочли изменить присяге и пойти на службу к новым «самостийным» властям.

Мы не знаем, какой выбор сделал отец Залужного. Но сам он с детства мечтал стать военным и поэтому поступил в Одесский институт сухопутных войск, хотя в 90-х престиж военной службы резко упал. Институт он закончил в 1997 году опять-таки с отличием. Предполагаю, что в Одессе того времени обучение велось исключительно на русском. Да и для самого Залужного русский язык, судя по всему, родной.

Он прошел все ступени военной службы, начиная с командира взвода. Закончил еще ряд высших учебных заведений: Национальную академию обороны Украины (2007 год), Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2014), магистратуру Острожской академии по специальности «Международные отношения» (2020).

Быстрому карьерному росту Залужного способствовал тот факт его биографии, что он никогда не служил в Советской армии. С другой стороны, не получил он и настоящего западного военного образования. Очевидно, что базовое образование будущего главкома ВСУ было еще вполне советским. Достаточно вспомнить судьбу его «альма-матер» — Одесского института сухопутных войск, который при Ющенко был переведен во Львов на том основании, что в русскоязычной Одессе якобы невозможно воспитать настоящих патриотов Украины.

Вскоре Залужного заметили. В 2014 году, при окончании Национального университета обороны, он, как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки, был награждён переходящим мечом королевы Великобритании. Это, видимо, такая украинская национальная традиция: наиболее перспективных офицеров вооруженных сил страны награждает посол британской короны.

Переходящий меч — это вам не шутки. Звучит почти как «переходящее красное знамя». Но меч символизирует нечто другое: при помощи меча в средние века посвящали в рыцари, причем посвященный принимал присягу на верность монарху.

В 2021 году переходящим мечом британской королевы был награжден полковник (ныне генерал) ВСУ Михаил Драпатый, известный как командир «летающей БМП». 9 мая 2014 года 2-й батальон 72-й механизированной бригады ВСУ под командованием Драпатого на нескольких БМП ворвался в Мариуполь и совместно с боевиками нацбатальонов учинил кровавую расправу над его жителями, вышедшими праздновать День Победы, а также над сотрудниками горотдела милиции, которые отказались выполнить преступный приказ начальства – стрелять по безоружным людям. На видео, которое обошло весь мир, БМП Драпатова давит импровизированную баррикаду протестующих.

Думаю, что неизжитая психологическая травма 1991 года оказала решающее влияние на формирование личности Залужного. Оттуда идет его ненависть, его безжалостность и непримиримость. Поколение 18-летних, только вступавшее тогда во взрослую жизнь, оказалось брошено своим государством. Мир, к которому они привыкли с детства, вдруг исчез. Ни прежних идеалов, ни социальных лифтов, ни внятных перспектив. Птенцы остались без присмотра, и чужеземные ястребы взяли их под свое крыло.

Крещение кровью

Революция всегда открывает блестящие перспективы для молодых и дерзких. До Великой французской революции один прославленный маршал Наполеона, Иоахим Мюрат, работал конюхом, другой, Мишель Ней, осваивал ремесло бочара и собирался всю жизнь клепать бочки. Были среди будущих наполеоновских маршалов и контрабандисты (Массена), и бродячие торговцы (Журдан), и цирюльники (Бессьер). Так и Майдан дал карьере Залужного новый импульс. Условие было одно, приемлемое не для всех: готовность переступить через кровь сограждан. Но я не думаю, что будущий главком сильно переживал по этому поводу.

В интервью западным СМИ он признается, что для них, для военных, все началось не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше – еще в 2014 году. «Восемь лет шла борьба до 2022 года. – откровенничает он. — Все, что произошло 24 февраля, было увеличением масштаба. До этого у нас был фронт 403 километра. А 24 февраля этот фронт вырос до 2500 километров…»

Собственно, этим он подтверждает основной тезис так называемой «российской пропаганды»: до начала СВО боевые действия на Украине шли уже 8 лет. Только воевали украинские вояки не с армией РФ, как они утверждают, а со своим восставшим народом.

В первые дни АТО на Донбассе безоружные люди голыми руками останавливали бронетехнику. Я видела это своими глазами. Видела, как солдаты отказывались стрелять. Но были и те, для кого это не стало проблемой. Именно их продвигала майданная власть, давала им звания, посты, награды.

Так в ходе АТО происходила селекция, менялся состав ВСУ: уходили люди, связанные с нами общим прошлым, им на смену пришло новое поколение украинских офицеров, которое получило боевой опыт на Донбассе и прошло подготовку на полигонах НАТО.

На Донбасс Залужный отправился в июле 2014 года – после окончания Национального университета обороны. Он был назначен заместителем командующего сектором «С» (это север Донецкой области, запад Луганской и Дебальцевское направление). Его порой называют «героем Дебальцево» — за то, что он вывел часть своих солдат из «дебальцевского котла». Хотя на нем лежит ответственность за то, что они в этот котел вообще попали.

Бои под Дебальцево в январе-феврале 2015 года привели к окружению и полному разгрому группировки ВСУ, после чего Киев был вынужден подписать Второе Минское соглашение. Это позорный провал командования ВСУ и лично Залужного, конечно.

Назначение на пост главнокомандующего ВСУ в июле 2021 года стало для нашего героя, по его собственному признанию, полной неожиданностью. Президент Зеленский позвонил и сообщил о своем решении, когда будущий главком праздновал день рождения своей жены Елены.

Можно сказать, Залужному просто подфартило: место освободилось. Его предшественник на посту главкома, генерал Руслан Хомчак, тоже был «героем котла», только Иловайского. Но уволили его не за это. Хомчак пал жертвой своих публичных разборок с министром обороны Андреем Тараном. Причина банальна: они не поделили доходы от контрабанды оружия.

Таран вдруг обнаружил, что самолеты ВСУ совершают таинственные коммерческие рейсы из Болгарии в Руанду, предположительно, с оружием на борту, без согласования с ним. И очень обиделся. За Тараном, как полагают, стоял глава Офиса президента Андрей Ермак. Хомчак же перенес конфликт в суды. Вынос сора из избы стоил ему должности.

Реформатор со свастикой

Вскоре после своего назначения новый главком ВСУ рассказал про свою заветную мечту — прокатиться на танке по Красной площади и Арбату. Тогда даже у блогера Анатолия Шария сдали нервы: «Ну тупое селючье. Ну просто бессмысленное хуторское селючье», – написал он.

Следующим неординарным шагом Залужного стало назначение своим советником неонациста Дмитрия Яроша – основателя «Правого сектора» (признанного террористической организацией, запрещенной в РФ). В восторге, прямо скажем, были не все. Помимо репутации «картонного ястреба», за Ярошем прочно закрепилась «слава» сексота СБУ (в 2014 году Ярош стал советником главы СБУ Наливайченко, который приходится ему кумом). Возможно, экстремист был определен к главкому как смотрящий от «исбушки».

Залужного с Ярошем могут объединять общие неонацистские убеждения. Как-то главком ВСУ опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети собственную фотографию, где на его руке хорошо заметен браслет со свастикой. Шум поднялся неслабый, но командующий тут же разместил фото браслета крупным планом. Свастики на нем нет, но все, кто видел обе фотографии, убеждены, что браслеты на них разные.

Вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в интервью «МК», что Залужный – «один из самых талантливых полководцев Украины». Таланты Залужного высоко оценили и на Западе. Там пишут, что на Украине выросло новое поколение военных, которые ведут боевые действия по западным стандартам.

Основное отличие западной модели от российской – это децентрализация, умение действовать малыми группами и свобода в принятии решений младшими командирами без бесконечных согласований с начальством. Как заявил изданию Politico полковник армии США в отставке Лиам Коллинз, молодые украинские солдаты и их офицеры однажды сказали: «Эй, мы не можем ждать приказа генерала, прежде чем примем решение».

Вскоре после назначения на должность главнокомандующего Залужный разрешил солдатам на линии соприкосновения на Донбассе открывать огонь без согласования с высшим руководством. В феврале 2020 года в интервью сайту военных новостей он говорил: «Мы хотим отойти от карт — от написания боевых приказов образца 1943 года». Впрочем, в другом интервью он признавал, что ключевую роль во всем, что происходит в украинской армии, играют западные советники. ВСУ находятся под полным контролем НАТО: «Специалисты НАТО знают все, абсолютно все, до мельчайших деталей. Расчеты сделаны, и, слава Богу, все пошло своим чередом». Так что каков лично его, Залужного, интеллектуальный вклад в реформы вооруженных сил, неясно. Разве что он им не препятствовал.

«Русских надо убивать»

В декабре 2022 года британский журнал The Economist опубликовал большое и откровенное интервью Залужного. Интервью военачальника такого уровня, особенно в условиях активных боевых действий, не могло бы выйти без согласования с ним самим и с его пресс-службой. Хотя бы ради того, чтобы главком ненароком не выдал какую-нибудь «военную тайну». Поэтому нет сомнений, что текст тщательно вычитывался, и о том, что журналист спровоцировал своего собеседника, искусно заставив его «раскрыться» и сболтнуть лишнего, речи быть не может.

Залужный сказал именно то, что хотел сказать. А руководство влиятельного западного издания посчитало, что именно это хорошо «зайдет» его респектабельной аудитории, и опубликовало заветные мысли украинского командующего без всякой цензуры.

Начнем с самого, пожалуй, пикантного. Из серии «за гранью». Залужный говорит о «самом важном опыте», который он и его коллеги приобрели после 2014 года. В чем же он состоял? «Самый главный опыт, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем». Это дословная цитата. Как говорится, не вырубишь топором. Они заняты тем, что убивают русских.

Да, это публичный призыв к геноциду, к истреблению людей по этническому признаку. Солдафон Залужный этого, может быть, и не осознает. Как не понимает и того, что сам он вполне может оказаться русским.

По одной из версий, фамилия Залужный происходит от названия населенного пункта Залужье на юге Белоруссии. Но, например, в Смоленской области тоже есть деревня Залужье. А в 18-19 веке Залужных можно было встретить среди русских купцов Тульской губернии. Но все это слишком «высокие материи», которыми командующий ВСУ, видимо, старается не забивать себе голову.

Но почему эти высказывания были допущены к публикации в солидном СМИ? Напомним, если кто забыл, что еще в 1948 году ООН признала геноцид преступлением против человечества. Геноцид – это уничтожение людей по этническому признаку. Согласно Конвенции ООН, принятой в 1948 году, к числу наказуемых действий относится также «прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида». Чем, собственно, и являются откровения Залужного в журнале The Economist.

Гнилая отмазка, что они, типа, убивают русских, потому что те враги Украины, не прокатит. Турки тоже говорили в 1915 году, что истребляют армян как врагов турецкого государства. Гитлеровские нацисты внушали населению, что евреи – враги Третьего рейха. Методика отработана.

Как отработана и методика западных СМИ по раскручиванию «полезных» людоедов. 6 декабря 1993 года американская газета «Индепендент» опубликовала интервью с Усамой бен Ладеном, называя его «легендарным горным воителем-моджахедом», который нанес поражение советской армии. Пройдет совсем немного времени, и «легендарный воитель» превратится в «террориста № 1», его будут ловить и уничтожать всем црушным колхозом. Но свою миссию в Афганистане он уже выполнил.

Теперь Украина, по замыслу западных стратегов, должна стать новым Афганистаном уже для РФ. Вместо горных моджахедов – укронацисты, очередной «свой сукин сын» — Залужный, ничего нового. И вот уже американский журнал Time размещает на своей обложке мужественный портрет главкома ВСУ.

Хорошее издание, кого оно только не размещало: и Гитлера, и Муссолини, и Франко, и даже никарагуанского диктатора Сомосу, того самого, которого Рузвельт называл «своим сукиным сыном» и который прославился тем, что скармливал коммунистов львам в своем зверинце. Так что место на обложке Time , можно сказать, культовое. И у Зеленского, надо думать, хорошо подгорело, когда он увидел там Залужного. А что? Генерал, нацист, антикоммунист. Чем не военный диктатор Украины? И фуражка, как у Пиночета.

Нищий генерал и его богатая дочь

Если судить по официальной декларации Залужного за 2020 год (до его назначения на пост главкома), то он практически нищий. Ему, похоже, даже жить негде. У него нет никакой недвижимости и сбережений, на него зарегистрирован только автомобиль Chery Tiggo 2010 года выпуска.

Его нынешняя супруга Елена Скрипченко работает в «Укргазбанке». У нее есть дом площадью 63 квадратных метра в посёлке Овидиополь под Одессой и японский внедорожник Nissan Patrol 2005 года.

Доход Залужного за год: 561 878 гривен – зарплата (гривна равна где-то двум рублям) и 7 673 гривен — помощь от государства. Елена получила 584 256 гривен зарплаты за год работы в банке, 12 тысяч гривен от сдачи имущества в аренду, 5 тысяч за счет страховки и 15 тысяч составляет доход от профсоюза. Известно также, что Залужный как-то получил в наследство миллион долларов от какого-то заукраинского фанатика, скончавшегося в США. И сразу отдал эти деньги на нужды ВСУ.

Однако на фоне такого аскетизма дочь Залужного от первого брака, 20-летняя студентка Одесского медицинского университета Кристина, владеет недвижимостью, которая стоит десятки миллионов долларов: особняком в Чили и виллой на Канарских островах. Как следует из опубликованных в Сети документов, оба дома куплены в прошлом году, когда боевые действия на Украине были в полном разгаре и туда мощным потоком шла западная финансовая и военная помощь. Кто-то явно запустил руки в этот поток…

Кристина – единственный родной ребенок Залужного. От второго брака детей у него нет, есть только падчерица Арина. Точная фамилия ее неизвестна, в соцсетях она называет себя Зикунковой, Дядюк, Кировой. Девушке чуть более двадцати лет, она военнослужащая.

С первой женой, Юлией Шестаковой, Залужный давно развелся. Но связь с дочерью не терял и алименты платил (весьма скромные). Кристина учится на врача, носит очки и любит красить волосы в розовый и зеленый цвет. Судя по фото в ее аккаунте, отношения с папой у нее теплые. И доверительные: иначе он не стал бы оформлять на нее элитную недвижимость. Выглядит, как типичный «синий чулок», но, если Залужный покинет этот мир, она будет очень богатой невестой.

Для Елены Скрипченко Залужный является главным жизненным «проектом». Как-то она разместила на своей странице в социальной сети настоящий «крик души»: «Невменяемым необходимо обращаться к психиатру, а не морочить голову моему мужу!!! А ещё лучше — найти себе своего мужа и выносить мозг ему!» — как бы намекая этим на некие страсти, которые кипят вокруг генерала. Но Елена без боя не сдается: судя по ее фото, она, что называется, «баба с яйцами».

Залужный также активно ведет заблокированный в РФ Facebook (соцсеть, принадлежащая запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta). Правда, сегодня там в основном официальная информация, да и вообще непонятно, он ли это пишет. Его супруга закрыла страницу для посторонних.

А до назначения Валерия на пост главкома там можно было найти много интересного. Например, узнать о кулинарных пристрастиях главкома. Он любит хорошо поесть и отдает предпочтение морепродуктам, в частности, устрицам. Супруги публикуют многочисленные фото из ресторанов и кафе, которые они посещают, пока на Украине идут бои. Командующий любит демонстрировать, какой он хороший семьянин. На 8 марта он дарит Елене розы, а на день Святого Валентина – поездку на горнолыжный курорт.

Семейную идиллию нарушили хакеры из группы «Джокер ДНР», которые взломали профиль генерала в запрещенной в РФ экстремистской соцсети Instagram и выложили контент в открытый доступ. Оказалось, что главком ВСУ ведет активную переписку с молоденькими девушками и дарит им дорогие подарки. Юные патриотки буквально вешаются на шею харизматичному военному. И чувства их вовсе не остаются безответными.

Например, с девушкой под ником «Маргарита» генерал, видимо, встречается регулярно. Она старший лейтенант ВСУ, служит делопроизводителем военной части №4465, 33 года, разведена. Живёт в Одессе в историческом особняке на Пушкинской.

В августе прошлого года генерал подарил ей автомобиль «Мицубиси L-200» (стоимость в России около 4 миллионов рублей). С другой поклонницей он обсуждает литературу и сообщает, что он любит творчество русских писателей Куприна и Булгакова.

Девушек много, переписки довольно интимные. Среди его фавориток — «Мисс Киев-2006» и волонтёр ВСУ Ореста Брит. Их связывают довольно тесные отношения. Дружба с главкомом помогает женщине аккумулировать в своих фондах огромные средства якобы на помощь армии. Куда они идут на самом деле – неизвестно.

Отец солдатам?

Залужный часто пытается представить себя этаким своим в доску парнем, который не оторвался от народа, который понимает проблемы подчиненных — каждого рядового и младшего офицера. В своих интервью он подчеркивает, что хочет отличаться от советских и российских генералов, которые, по его мнению, все «держиморды» и «командиры времен Петра Великого» (главком хочет щегольнуть своей эрудицией, но здесь он попадает впросак, потому что «петровские командиры» разгромили под Полтавой шведов, на стороне которых воевал украинский гетман Мазепа). «Быть нормальным – значит, оставаться человеком в любой ситуации, это самое главное». – говорит он.

Но на самом деле его отношение к солдатам довольно циничное. Так, он прямо говорит, что хотя войска на передовой «завязли в боях и истекают кровью», он им ничем помочь не может, их задача – удерживать фронт, пока в глубоком тылу готовятся свежие резервы и накапливаются ресурсы. Есть обычное «пушечное мясо», которое сейчас ловят по всей Украине и насильно запихивают в окопы без всякого обучения и должной экипировки, а есть «элита», которую тренируют на полигонах НАТО в Европе.

Между тем прижизненная слава уже настигла Залужного. Его именем названы три улицы в украинских городах. Прежде эти улицы носили имена Горького, Тургенева и маршала Георгия Жукова (да и правильно, что переименовали, так, сталинский держиморда какой-то, по версии Залужного, трупами Гитлера закидывал).

В электронной базе данных Министерства обороны РФ «Мемориал», в которой содержатся сведения об участниках Великой Отечественной войны, Залужным посвящено 14 страниц. Фамилия достаточно распространенная. Много Залужных из Белоруссии. Много из Украины – Днепропетровская, Житомирская, Одесская, Полтавская область. Москва. Краснодарский край. Ростовская область. Ленинград. Таджикская ССР. Новосибирская область. Северный Кавказ. Приморский край. Коми АССР. Залужные рождались, жили и умирали по всей огромной стране.

Что бы они сказали Валерию Залужному при встрече лицом к лицу? «Позор фамилии, предатель своего народа», — вот что они бы ему сказали. Тут двух мнений быть не может.

Валерия Федоровича порой даже немного жаль. Не он изменил Родине — Родина изменила ему, бросив на произвол судьбы и властей новой независимой Украины. Родина ушла, как уходят в период отлива воды океана, оставив трепыхаться на желтом песке разнообразных морских существ, привыкших жить в чистой воде. Каждый трепыхался по-своему, как умеет. Человек слаб.

«Но зачем же ты оказался первым учеником?» — так и хочется задать украинскому главкому этот вопрос из пьесы Шварца «Дракон».

Марина Перевозкина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”