“Совершенство”: Климова показала стройное тело в новой фотосессии

Поклонники Екатерины Климовой проявляют, должно быть, самую большую активность из всех фанатских баз: ну как удержаться от того, чтобы оставить звезду без комплимента. Актриса, которая в начале года отметила свое 45 летие, даст фору многим более молодым артисткам.

Пока ее товарки бегают по кабинетам пластических хирургов, Екатерина Климова, судя по всему, нашла вечный источник молодости. Признавалась она в том, что состояние кожи лица поддерживает при помощи плазмотерапии. Ну а цветущий внешний вид и прекрасная фигура это, должно быть, результат нагрузки в спортзале и сбалансированного питания.

Слово, Екатерина Климова и регулярно радует своих поклонников собственными снимками. Вот и сегодня актриса показала стройное тело в новой фотосессии, на которой предстала в свадебном платье.

Вырез наряда на спине был глубокий, а позировала Екатерина как раз тылом, что дало ей возможность продемонстрировать подкачанную, но хрупкую при этом спину. Зрелище, к слову, привело подписчиков Климовой в полный восторг.

“Совершенство”, “Эталон красоты”, “Очень красиво и не пошло”, – восхитились поклонники Екатерины Климовой ее образом.