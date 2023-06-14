 

“Почему вы так забили на себя?”: Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами

14.06.2023, 16:00, Новости дня
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Балерина всея Руси любит удивлять поклонников необычными кадрами. Нередко артистку критикуют – за чересчур откровенные наряды, плохие позы или “надоевший” шпагат. На этот раз пользователи нашли новый повод для обсуждения Анастасии Волочковой.

Звезда разместила в своем микроблоге новый снимок, причем довольно эффектный. Блондинку сняли на Красной площади, а ради кадра она надела шикарное белое платье с перьями. Разбавила этот нежный образ она полицейской формой. Правда, не понятно, чем было вызвано такое решение.

Нельзя не обратить внимание на то, каким получилось лицо Анастасии Волочковой. Оно идеально гладкое, и на нем ни одной морщины. Глядя на него и не скажешь, что артистке далеко за 40. Об этом, видимо, подумали и россияне, которые в комментариях приняли обвинять балерину в злоупотреблении фильтрами.

“Почему вы так забили на себя? С фильтрами все красивые, даже некрасивые”, – пишут пользователи под фотографией.

Некоторые вообще не поняли, зачем и почему была сделана данная фотография. Об этом люди тоже написали в комментариях. А балерина не оставила некоторые послания без ответа. И блондинка не подбирала выражений.

“Завидуйте молча”, – написала под одним из комментариев Анастасия Волочкова.


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