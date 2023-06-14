Пивной алкоголизм хуже обычного

Пивной алкоголизм становится все более распространенным явлением в современном обществе. Общеизвестно, что употребление алкоголя в больших количествах негативно влияет на здоровье человека, но в случае пивного алкоголизма последствия могут быть еще более серьезными.

Согласно исследованиям, существует непосредственная связь между употреблением пива и повышенным риском развития различных заболеваний. Первыми жертвами становятся печень и почки, которые не выдерживают постоянной нагрузки. В дальнейшем пивной алкоголизм может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как язва желудка, страдает нервная система, возникает алкогольный гепатит, цирроз печени, онкология и другие серьезные заболевания.