Уровень парниковых газов достиг критической отметки

В настоящее время уровень парниковых газов в атмосфере Земли достиг рекордно высокого значения. Это происходит в результате человеческой деятельности, связанной с промышленностью, транспортом и сельским хозяйством. Главными парниковыми газами являются углекислый газ, метан и диоксид азота.

Повышение уровня их в атмосфере приводит к глобальному потеплению, изменению климата и экологическим последствиям. Поднятие температуры ведет к увеличению уровня Мирового океана, смене климатических зон.

Существует несколько способов снижения уровня парниковых газов в атмосфере Земли, причем самым эффективным из них является переход на возобновляемые источники энергии. На сегодняшний день все больше стран разрабатывают и внедряют новые технологии в области производства энергии, что позволяет сократить выбросы парниковых газов и сохранить окружающую среду.