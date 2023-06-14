Путин в Кремле поговорил с «военкорами»

Путин: Украина лишилась 30% переданной Западом техники, а мобилизация в РФ не требуется.



Владимир Путин на встрече с «военкорами». Фото: пресс-служба Кремля

13 июня президент Владимир Путин встретился с «военными корреспондентами» — блогерами и журналистами нескольких СМИ в Кремле, где широко высказался на тему СВО, украинского контрнаступления, уничтожения Каховской ГЭС, атаки дронов на российские территории, конфликт ЧВК «Вагнер» с Минобороны и даже попытался оценить потери РФ в ходе боевых действий. Полная версия встречи выложена на сайте Kremlin.ru. А ниже мы (с сокращениями) приводим основные тезисы.

Про контрнаступление Украины

Путин. Масштабное контрнаступление Украины началось 4 июня и продолжается прямо сейчас. Ни на одном участке противник успеха не имел. По личному составу у них структура потерь неблагоприятная, у нас потерь в 10 раз меньше по соотношению. По технике еще более серьезно. Они потеряли 160 танков (Россия — 54) и 360 бронемашин — это только то, что мы видим. Это 25—30% от объема техники, которую им поставили из-за рубежа.

Про Каховскую ГЭС, экокатастрофу, помощь людям и водоснабжение

Путин. Кто виноват — понятно. Украина. Взрывов перед тем как разрушилась ГЭС мы не фиксировали. Но они целенаправленно били многократно HIMARSами по Каховской ГЭС. Может быть, там была у них закладка какая-то, может быть, они чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение.

Мы в разрушении ГЭС точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими.

Но разлив сорвал их контрнаступление на этом направлении. А для нас лучше бы они там наступали, потому что для них это было бы очень плохо.

Там очень активно сейчас работает МЧС и военные работают активно, местные органы власти, Минздрав подключился и ФМБА. Там под водой оказались скотомогильники, кладбища — это серьезная проблема, но она решаемая. Нужно будет подключить войска химической защиты. Все проблемы решат, в том числе и по водоснабжению. Всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством.

Про атаки беспилотников на Москву и другие города в глубоком тылу

Путин. В свое время на Хмеймиме эти беспилотники залетели, к сожалению, над территорией Хмеймима несколько гранат бросили, и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро научились с ними бороться. Это решаемая задача. Традиционная система противовоздушной обороны настроена на ракеты, на большие самолеты. А беспилотники — из современных легких материалов, из дерева сделаны, и достаточно сложно обнаруживать их. Но они обнаруживаются. Что касается Москвы и других крупных центров — у меня даже сомнений никаких нет, что задачи будут решены.

Про обстрелы российских приграничных регионов

Путин. Это желание отвлечь наши силы и средства с тех направлений, которые считаются критическими с точки зрения возможного наступления Украины. Нам нет необходимости это делать, но мы должны обезопасить наших граждан. Нужно укреплять границу, этот процесс идет быстро. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и если это будет продолжаться, тогда мы должны будем рассмотреть вопрос — я говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то «санитарную зону» на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию.

Про атаки диверсантов на Белгородскую область и теракты в России

Путин. И в Белгородской области и нигде никого нет, там пограничники сейчас работают и Вооруженные Силы. В принципе, можно было предположить, что противник вести будет себя таким образом и лучше подготовиться. Согласен. Но проблема будет решена, как я сказал.

Мы — в отличие от сегодняшних властей Украины — не можем действовать террористическими методами: у нас все-таки государство, страна, а там — режим. Нам нужно просто улучшать и расширять работу правоохранительных и специальных служб. И в целом мне представляется, что стоящие в этом плане задачи тоже решаемы. Но по стране вводить какой-то особый режим, военное положение, нет смысла никакого сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам.

Про мобилизацию, ротацию уже мобилизованных и срочников на СВО

Путин. Закон о мобилизации не предусматривает конкретных сроков. Исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама СВО. Но с моей подачи приняли решение о регулярных отпусках <раз в полгода>. 99% возвращаются.

Теперь срочники. Их в зону СВО не планируем отправлять, хотя это уже территории Российской Федерации. Но в Белгородской, Курской и других областях они присутствуют, и в случае угрозы они должны выполнить свой священный долг. Я разговаривал с комбатом Никитиным, который воевал на белгородском направлении, у него одни призывники. Ни один не дрогнул. Генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами.

С января этого года мы набрали свыше 150 тысяч контрактников, а с добровольцами — 156 тысяч. Мобилизация была 300 тысяч, а тут 156 по своей воле приходят. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысяч. В этих условиях Минобороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации нет на сегодняшний день.

Про разницу между ЧВК, добровольцами и военными

Путин. Я просил депутатов и Минобороны все привести в соответствии с законом. Они все защитники Родины, все должны быть в равном положении. Но для этого должны быть внесены изменения в закон. Минобороны сейчас заключает контракт со всеми желающими продолжить службу в зоне СВО, — только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Должен быть контракт с государством, чтобы возникли правовые социальные гарантии со стороны государства.

—