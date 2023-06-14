“Песня – инструмент работы с душой”: Лариса Черникова о вдохновении, воспоминании о 90-х и своих главных хитах

Лариса Черникова на долгие годы пропала из мира отечественного шоу-бизнеса. Она вернулась совсем недавно, на волне популярности к ретро-хитам. Артистка рассказала о том, как жила все это время и какие у нее планы на будущее.

О начале карьеры

Черникова окончила Гнесинку и выступала в ансамбле Надежды Бабкиной. Возможно, поэтому у певицы специфический вокал. Она может петь и попсу, и также народные и оперные песни.

Развивать сольную карьеру Черникова начала после того, как вышла замуж за обеспеченного авторитетного мужчину. Тогда были записаны ее основные хиты. Увы, через три года после свадьбы супруг артистки трагически погиб, а она сама уехала жить в Америку.

О жизни в Америке

Почти четверть века Черникова прожила в Штатах. Там она вышла замуж за американца, в 2005 году родила сына. Черникова не стала развивать певческую карьеру. Она стала фермером. Артистка признается, что у нее возникло непреодолимое желание обзавестись живностью и приобщиться к такому виду деятельности.

В Америке Черникова основала русский клуб. Она никогда не забывала о Родине, всегда любила и помнила культуру, традиции, на которых выросла. Эти вещи она пыталась популяризировать за границей.

О друзьях

Черникова признается, что не сдружилась ни с кем из коллег-артистов. Так получилось, что она была сама по себе. Затем был отъезд за границу и все связи окончательно оборвались. Черникова считает, что когда живешь в другой стране, то как будто попадаешь на другую планету. С друзьями из прежнего места жительства уже бывает сложно найти точки соприкосновения.

О воспоминании о 90-х

«Все было на энтузиазме, на молодости, на этой энергии, когда мы молоды и нам море по колено. Мы хотели, мы творили на чистой энергии. Наплевать на деньги. Нам хотелось это делать – мы это делали. Не потому, что заплатят, а потому, что вот хотелось» – так вспоминает свое творчество в девяностые годы Черникова.

О своих хитах

Черникова прославилась благодаря песне «Влюбленный самолет». По словам артистки, эта песня была переведена на пятнадцать языков и звучала практически во всех странах бывшего СНГ. Сейчас на фоне актуальности ретро-песен Черникова делает ремейки на свои старые композиции. Поклонники услышат их в новом звучании.

О возвращении в Россию

Черникова пока живет на постоянной основе в Америке. Она приезжает в Россию по работе. Артистка признается, что была очень удивлена тому, что за долгие годы люди не забыли ее и ее творчество. Певица отмечает, что ей очень приятно.

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Это обстоятельство заставляет ее задуматься над тем, чтобы окончательно переехать в Россию из Штатов. Скорее всего, она вернется на Родину в том случае, если повстречает здесь своего принца.

Кстати, Черникова в этом году призналась, что родила второго ребенка от донора. Артистка не смогла найти отца для ребенка среди знакомых мужчин, поэтому прибегла к помощи медиков. Певица призналась, что по состоянию здоровья долго не могла стать мамой, да и первая беременность была у нее весьма тяжелой. А ведь ей всегда хотелось иметь много детей.

О текущей занятости

Черникова пока не записывает новых песен и клипов. У нее другая занятость. «Я переквалифицировалась в биоэнерготерапевта. Я занимаюсь энергией, кристаллами, нормализирую ауру, ввожу в состояние, когда видишь прошлое», – признается звезда девяностых. Артистка отмечает, что всегда увлекалась такими вещами.

В то же время музыка остается для нее источником вдохновения. По словам знаменитости, песня — это инструмент работы с душой. Черникова поет очень часто вне сцены. Например, когда сидит за столом и пьет чай. Исполнительница также черпает вдохновение от взаимодействия с природой. За долгие годы проживания на ферме она привыкла к пребыванию на свежем воздухе.