Для выполнения программы по вводу жилья в строй в России введут новый эталон метра

С целью выполнения госпрограмм и соблюдения норм по выделению жилплощади в России разрабатывается новый эталон основной единицы измерения длины – метра. Об этом сообщил на брифинге Минстроя замминистра Петр Каменев.

В соответствии с указом президента о национальных целях развития России к 2030 году необходимо строить хотя бы 120 млн м² нового жилья в год. Однако в сложившейся сложной обстановке без серьёзных мер поддержки строительной отрасли добиться этой цели невозможно.

«В качестве решительной меры по стимулированию ввода жилья в строй, а также с целью обеспечения дополнительной жилой площадью граждан в уже населяемых ими квартирах, в министерстве пришли к выводу о необходимости отказа от эталона метра, навязываемого нашей в стране в рамках Международной системы единиц», — заявил чиновник.

Сейчас это решение согласовывают с Государственной метрологической службой. Проект российского метра уже разработан и скоро будет вынесен на обсуждение научного сообщества и Госдумы. Ожидается, что в качестве эталона задействуют стержень из можжевельника, найденный археологами в Великом Новгороде в середине прошлого века и применявшийся в древности в качестве стандарта «ивановского локтя». Его длина в современной системе единиц равна 0,547 м.

«Благодаря метрической реформе площадь, покрываемая квадратным метром, увеличится сразу примерно в 3,34 раза», — добавил источник в службе.

Реформа не только приведёт к буму в строительной отрасли, но и обеспечит метрологический суверенитет России, считают эксперты. Международная система единиц никогда не отражала особенностей российской экономики, а эталон метра (брусок из сплава платины и иридия) до сих пор хранится в недружественном Париже.

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