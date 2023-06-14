 

Россияне теперь могут купить iPhone 14 сниженной цене

14.06.2023, 15:29, Разное
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За последний месяц цена на большинство моделей iPhone в РФ выросла. Однако модель iPhone 14 с памятью 512 ГБ подешевела на 10 000 рублей. Об этом рассказали техноблогеры портала “Палыч”.

Цена на “iPhone 14” (512 ГБ) снизилась до 96 490 рублей. Месяц назад устройство стоило 106 490 рублей. Авторы отметили. Блогеры утверждают, что в первый и последний раз только одна из 14 моделей iPhone 14 стала доступнее.iPhone 14 Pro остается самым дешевым флагманом 2022 года. Он стоит менее 100 000 рублей. Модель начального уровня на 128 ГБ стоит на данный момент 94 500 рублей.

В мае iPhone 14 Pro продавался менее чем за 90 тысяч рублей. Это была версия с двойной eSIM, а не физической SIM-картой, которую можно было приобрести за 89 000 рублей.

Блогеры говорят, что новые iPhone будут представлены осенью, и лучшее время для покупки различных смартфонов iPhone 13 будет во время презентаций Apples.


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