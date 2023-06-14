 

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

14.06.2023, 14:45, Новости дня
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Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

Члены комиссии после проверки выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие избирательного счета. Он необходим для создания и формирования избирательного фонда кандидата, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Московское отделение “Единой России” 9 июня выдвинуло Собянина на выборы мэра. Градоначальник поблагодарил партийцев и выразил надежду на поддержку жителей столицы.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет 8-10 сентября 2023 года.


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