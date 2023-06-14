Опухоль можно победить ультразвуком

Современная медицина стремится к тому, чтобы улучшить свои методы борьбы с раковыми опухолями, и к этой цели идет большое количество научных исследований. Одним из таких являются испытания нового прибора, который убивает опухоль ультразвуком. Этот метод мог бы стать значимым прорывом в борьбе с раком.

Это некогда новый, но все еще редко используемый метод лечения, который работает благодаря воздействию ультразвуковых волн на опухоль. Прибор работает на технологии фокусированного ультразвука, который фокусирует сотни маленьких лучей на точке, уничтожая ее клетки.

Специалисты утверждают, что такой метод имеет несколько преимуществ перед другими, такими как химиотерапия или радиотерапия. Во-первых, метод не требует лекарств и не является инвазивным, так как не требует хирургического вмешательства. Во-вторых, он может быть точно настроен на конкретную опухоль, что снижает риск повреждения окружающих тканей и органов.