«Получите все эти медали, если будете воевать отважно»: Евгений Пригожин призвал вступать в ряды ЧВК “Вагнер”

Чтобы получить медаль ЧВК «Вагнер» бесплатно, нужно вступить в ряды «музыкантов» и отважно воевать. Так основатель «оркестра» прокомментировал журналистам появление на «Авито» объявлений о продаже наград ЧВК «Вагнер» по 7 тыс. рублей.

Пригожин отметил, что, вероятнее всего, медали продают родственники погибших. Однако есть способ получить награду бесплатно и не покупать ничего подобного на «Авито».

«Я могу единственное сказать, как получить медаль ЧВК “Вагнер” бесплатно. Парни, записывайтесь в ЧВК “Вагнер”. И вы получите все эти медали, если будете воевать отважно. Не надо ничего покупать на “Авито”», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он также отметил, что сейчас Сети можно найти и объявления о продаже наград ветеранов ВОВ, но к этому все привыкли. ЧВК «Вагнер», в свою очередь, становится все более популярна, отсюда и подобные предложения.