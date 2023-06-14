 

Мозг предпринимателей: ученые выявили повышенную когнитивную гибкость

14.06.2023, 14:40, Разное
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В этом новаторском исследовании приняли участие предприниматели и менеджеры междисциплинарной исследовательской группы под руководством HEC — Школы менеджмента Льежского университета и Университетской больницы Льежа (Бельгия), объединяющей исследователей предпринимательства и специалистов по работе с мозгом. 

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию в состоянии покоя, ученые выяснили, что серийные предприниматели имеют более высокую связь между правым островком (связанным с когнитивной гибкостью) и передней префронтальной корой (ключевая область для исследовательского выбора) по сравнению с обычными людьми. 

Результаты работы, опубликованные в журнале Entrepreneurship Theory and Practice, свидетельствуют о том, что серийные предприниматели обладают большей когнитивной гибкостью, что позволяет им эффективно чередовать исследование и эксплуатацию, то есть соблюдать баланс, который имеет решающее значение для их успеха.

«Подчеркивая разницу в когнитивной гибкости, мы открываем перспективу для разработки программ обучения или профессионального развития, направленных на улучшение этой самой когнитивной гибкости и предпринимательского духа людей в различных организациях», — отметил профессор Бернар Сюрлемон, один из авторов исследования. 


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