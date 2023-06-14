Мозг предпринимателей: ученые выявили повышенную когнитивную гибкость



1

минута

В этом новаторском исследовании приняли участие предприниматели и менеджеры междисциплинарной исследовательской группы под руководством HEC — Школы менеджмента Льежского университета и Университетской больницы Льежа (Бельгия), объединяющей исследователей предпринимательства и специалистов по работе с мозгом.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию в состоянии покоя, ученые выяснили, что серийные предприниматели имеют более высокую связь между правым островком (связанным с когнитивной гибкостью) и передней префронтальной корой (ключевая область для исследовательского выбора) по сравнению с обычными людьми.

Результаты работы, опубликованные в журнале Entrepreneurship Theory and Practice, свидетельствуют о том, что серийные предприниматели обладают большей когнитивной гибкостью, что позволяет им эффективно чередовать исследование и эксплуатацию, то есть соблюдать баланс, который имеет решающее значение для их успеха.

«Подчеркивая разницу в когнитивной гибкости, мы открываем перспективу для разработки программ обучения или профессионального развития, направленных на улучшение этой самой когнитивной гибкости и предпринимательского духа людей в различных организациях», — отметил профессор Бернар Сюрлемон, один из авторов исследования.