Пропуск на сушу

Волонтеры и жители левобережья Днепра утверждают, что гуманитарную и медицинскую помощь невозможно получить без российского паспорта.



Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

— Я шла по горло в воде, в каких-то местах приходилось плыть, — говорит пенсионерка Надежда, жительница села Кардашинка, что в пяти километрах от Голой Пристани (Херсонская область). — Когда началось наводнение, мне пообещали помощь. Но не помогли. Теперь у меня нет ни ценных вещей, ни документов.

Дом Надежды, расположенный очень близко к реке, ушел под воду полностью. Но плачет гражданка не о нем — о собаке, которую она успела отвязать, когда вода стала прибывать. Испуганная Жучка рванула куда-то в неизвестность, и дозваться ее Надежда так и не смогла. Сама пенсионерка сначала шла к херсонской трассе, потом плыла из последних сил, держаться на воде помогло спортивное прошлое.

Позже ее подобрали волонтеры из Голой Пристани, они приплыли в Кардашинку, увидели Надежду на воде и помогли ей забраться в лодку. Обессиленную женщину увезли в Голую Пристань, в школу № 1, которая находится в самой высокой точке города — там воды было меньше, чем в других местах. Через несколько дней Надежда уехала в Скадовск на эвакуационном автобусе, который прислали российские власти. Автобус ждал людей на окраине города, куда желающие эвакуироваться добирались на лодках местных волонтеров.

Через пять дней после прорыва Каховской дамбы Голую Пристань российские власти закрыли на карантин, волонтеров перестали пускать к оставшимся в затопленном городе людям и животным — об этом сообщила «Новая газета Европа». По словам собеседников издания, они больше не могут посылать людей на лодках за пострадавшими, а также отправлять им гуманитарную помощь. Также они рассказали, что на подконтрольной РФ территории Херсонской области невозможно получить гуманитарную и медицинскую помощь без российского паспорта.

В саму Голую Пристань прибыли российские силовики, которые «проводят фильтрационные мероприятия» среди уцелевших местных жителей.

— Я не слышала, чтобы кто-то объявил карантин, но в город действительно сложно попасть — военные на блокпостах проверяют паспорта и пускают только тех, у кого есть местная прописка, — рассказала Оксана, жительница Голой Пристани. — Мы можем многого не знать из того, что происходит рядом — связь почти не работает. Электричества нет — телефон не зарядить, даже если он в зоне действия сети. Сама я смогла выехать с детьми из города без проблем, надо было только повязать на лодку белую тряпку, чтобы по нам не стреляли. Мы добрались до суши, прошли блокпост, за которым нас ждали знакомые из села — они приехали за нами на машине. Проверять нас солдаты не стали — у нас все утонуло, остались только документы и одежда, что была на нас.

Серьезная проблема для левобережья — мародеры. Каким-то образом им удается беспрепятственно попадать на затопленную территорию и вывозить из брошенных домов все, что уцелело.

— У нас вода почти ушла, — рассказала Валентина, пенсионерка из Голой Пристани. — Из дома мы ее вычерпываем ведрами. Дом кирпичный, уцелел, к счастью. Все растения на огороде погибли. Смотрю, земля и остатки растений покрыты какой-то черной пленкой, как мазутом. Не знаю, что это. Курочки наши с собакой на крыше все это время сидели и выжили. Мы с ними остатками нашей еды делимся.

Валентина очень жалеет соседей, которые успели прибежать в ее дом, когда усилилось течение, но не успели спасти своих животных. Со зверьем на левобережье беда. Почти у всех утонули куры и индюки, погибли козы и коровы.

«Умоляю, возле дома остались две привязанные коровы, одна должна вот-вот родить — отвяжите их!» — чей-то отчаянный вопль в местном чате. И таких сообщений очень много.

— У нас в квартире сейчас шесть кошек и восемь собак, всех соседских к себе забрали, — говорит пенсионерка Людмила, жительница Голой Пристани. — Мы с мужем кормим их всех, варим крупы и макароны. У нас остался газовый баллон, и мы на втором этаже, поэтому плиту не залило. Но насколько этого хватит, не представляю.

По городу на лодках передвигаются местные волонтеры — развозят лекарства, еду и воду уцелевшим людям и животным. «Нам не нужны деньги, достаточно слов благодарности», — признался один из активистов. Но доезжают они не до всех. Из-за введенных ограничений волонтеров осталось очень мало, они физически не успевают добраться до всех пострадавших. Иногда, доехав до указанного адреса, обнаруживают там только трупы утонувших животных. Уходящая вода открывает и тела людей — их забирает МЧС, но что с ними происходит дальше, неизвестно. Выжившие все чаще отказываются покидать свои дома, если стены не размыло. Животных волонтеры пытаются поймать и вывезти на сухую землю, но это не всегда удается. Что будет дальше и все ли пережившие первые дни большого наводнения выживут после ухода воды — вопрос открытый.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

P.S.

По данным назначенной Россией администрации Голопристанского района, за минувшие сутки с затопленной территории эвакуировали 107 человек, с начала подтопления — 7,2 тысячи, в их числе 421 ребенок и 123 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения расселены 1,7 тысячи, госпитализированы 84 человека. Общее число погибших возросло до 17 человек.

Наводнение слабеет. Уровень воды в городе Алешки снизился до 0,4 метра, в Голой Пристани — до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров.

От воды освободилось 1,8 тысячи домов, остаются подтопленными 21,4 тысячи.

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