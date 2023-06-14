“Если бы я раньше узнал, что это за такие прекрасные ощущения” – Роман Архипов поделился впечатлениями от рождения и взрослении дочери

Бывший выпускник «Фабрики звезд» и экс-солист группы «Челси» Роман Архипов в свои 38 лет впервые стал отцом. Избранница артиста в начале года родила ему дочь Еву. Теперь певец пробует себя в новой роли и делится своими эмоциями и впечатлениями от отцовства.

Другое восприятие

Архипов признается, что раньше дети казались ему существами, созданными для того, чтобы кричать и доставлять неудобства взрослым. Но когда избранница артиста (дочь медиамагната Алиса Огородникова) забеременела, то он изменил свое отношение к детям в целом. Архипов очень ответственно стал готовиться к отцовству, перечитал множество тематической литературы, чтобы стать подкованным по многим вопросам.

Музыкант даже согласился на партнерские роды. Правда, в самый ответственный момент артист покинул палату. Архипов признается, что его жизнь будто бы разделилась на «до» и «после». По словам артиста, если бы он знал, что отцовство приносит такие приятные ощущения, то стал бы папой неоднократно.

Гармония с ребенком

Архипов проявляет себя как заботливый отец. Он может встать ночью, покормить дочь или остаться с ней на долгое время без супруги. У музыканта получается наладить контакт с ребенком. Он не чувствует паники, если дочь начинает капризничать.

Однажды звездный папа отправился с дочкой в путешествие на поезде. Супруга должна была присоединиться к ним позже. Артист выкупил все купе, запасся всем необходимым: переноской, смесями, бутылочкой, рацией и т. д. Поездка прошла удачно. Архипов поясняет, что дочка у него в целом спокойная и не доставляет особых хлопот.

Сейчас жена с ребенком находятся на море на отдыхе. Самому музыканту пришлось остаться в городе, у него рабочие дела. Звездный папа переживает, что из-за своего отсутствия может упустить важные моменты взросления дочери, ведь она меняется буквально каждый день.

Еще когда жена была беременная, Архипов решил, что до трех лет ребенок будет загружен изучением иностранных языков, музыкой и т. д. Сейчас в доме у артиста всегда звучит классика: Прокофьев, Чайковский. Таким образом звездный папа прививает дочери хороший музыкальный вкус.

Выбор няни

Архипов серьезно подошел к выбору няни для маленькой дочери. От коллег он услышал рекомендацию о том, что лучше всего брать на работу филиппинок. Дело в том, что они очень чистоплотные, хорошо ухаживают за детьми. Плюс ко всему филиппинки не знают русского языка, поэтому не смогут пообщаться с журналистами и не выдадут тайн семейной жизни звездных хозяев.