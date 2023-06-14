 

Доктор Алехина рассказала о связи мигрени и инсульта

14.06.2023, 14:13, Разное
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Когда кровоснабжение мозга прекращается, происходит инсульт. Часто причиной инсульта является тромб в мозге или разрыв кровеносного сосуда. Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и другие факторы риска могут привести к инсульту.

Исследователи обнаружили, что пациенты с мигренью чаще других страдают от инсульта, особенно от того типа инсульта, который чаще всего вызывается сгустком крови, рассказывает Александра Алехина в комментарии, сделанном специально для МедикФорума. Это исследование показало, что у женщин может быть повышенный риск сердечных приступов и геморрагических инсультов – инсультов, вызванных разрывом сосудов.

Считается, что люди, страдающие мигренью, подвержены большему риску сердечных приступов или инсультов в возрасте до 60 лет. Предыдущие исследования показывают, что молодые женщины подвержены более высокому риску ишемического инсульта, который возникает, когда тромб в сосуде ведет в мозг.

Полученные результаты указывают на то, что мигрень чаще встречается у женщин, в частности потому, что она чаще диагностируется у женщин. Соответственно, мигрень может быть связана с повышенным риском ишемии миокарда и геморрагического ишемического инсульта только среди женщин.


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