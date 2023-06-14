Скандалы: Виновны и точка

Чиновники и бизнесмены Иркутской области не могут ничего противопоставить правовому давлению со стороны прокуратуры региона

Поток претензий в адрес чиновников и бизнесменов Иркутской области, судя по всему, преодолел все допустимые рамки. Обвиняемые устали терпеть и благодаря огласке и жалобам президенту надеются восстановить справедливость. Правда пока безрезультатно.

В последнее время Иркутская область все чаще упоминается в публикациях в СМИ. И инфоповодом для этого, как правило, являются новые уголовные дела в отношении крупных представителей местной власти и бизнесменов. Однако сами обвиняемые, похоже, не намерены мириться с претензиями в свой адрес и стали делать «громкие» заявления о своей невиновности. Сибирский журналист Павел Степанов (рассказывающий про жизнь в отдаленных территориях) уже опубликовал на своем канале несколько таких историй.

В первом фильме журналист про сразу несколько «громких» уголовных дел в Иркутской области в отношении крупных бизнесменов и мэров значимых городов региона. В частности Степанов раскрывает подробности дела, возбужденного в отношении компании «Новый город» , в состав которой входит крупнейшая строительная компания региона АЗГИ (Ассоциация застройщиков города Иркутска). Учредителем фирмы является известный в Иркутске бизнесмен Александр Битаров. Поводом для претензий стал факт получения компанией по мировому соглашению в аренду 40 га земли. Речь, в частности, идет о территории бывшего Иркутского авиационного училища. В дело включилась Прокуратура Иркутской области, которая якобы усмотрела несоответствие документов, датированное 2007 годом. Несмотря на то, что Алексадр Битаров и компания АЗГИ к этому договору явно не имели никакого отношения, сразу 6 человек (в том числе и директор АЗГИ) были отправлены в СИЗО. За строительную компанию (в которой трудится более 1 тыс. человек) вступились Иркутские депутаты ГД и Сенаторы, однако прокуратура продолжает свои действия и по мнению самого Александра Битарова целью их вполне может быть «ликвидация компании».

Превышение должностных полномочий при строительстве местного скейт-парка стало поводом для возбуждения еще одного дела – на этот раз в отношении экс-главы города Усть-Кут Единоросса Александра Душина. Следствие отказалось принять во внимание климатические условия, из-за которых мелкие недоделки на объекте подрядчик решил перенести на весну. Пострадавшей стороны в данном случае не оказалось, однако это не стало препятствием для того, чтобы не оставлять Душина на свободе. Как результат – чиновник оказался в СИЗО, где провел более полугода. Сам Александр Душин в фильме считает, что такие методы – попытка «убрать» неудобных и, при этом успешных мэров. И сегодня в городе и в Усть-Кутском районе выбрано новое руководство, патерналистическое в политическом плане, но малоэффективное в экономическом и хозяйственном. Первое нравится силовикам, а второе вызывает напряжение у жителей.

С несправедливыми действиями в свой адрес, как считает Павел Степанов, столкнулись и глава города Слюдянка Владимир Синдзяк, и бывший региональный министр здравоохранения Наталья Ледяева, и экс-замминистра строительства Ирина Худякова.

Темой крайней работы журналиста стала местная власть. Степанов пообщался с представителями сразу трех муниципалитетов, в результате чего выяснил ряд интересных фактов. В частности, о явно лишенном веских оснований давлении со стороны силовиков рассказал мэр отдаленного Катангского района Сергей Чонский, которого обвинили в коррупции, так и не доказав этот факт. Претензии к силовикам есть и у главы поселка Артемовский Максима Петрова, который является фигурантом уголовного дела из-за размораживания одной из городских улиц, случившегося в ноябре прошлого года. Среди недовольных оказался и глава города Байкальск Василий Тегменевский, администрация которого считает себя не в состоянии реализовать поручения президента по развитию города на Байкале по причине наличия правовых претензий от тех же силовиков.

У всех этих историй есть общий момент – вероятное давление со стороны прокуратуры Иркутской области. Журналист и все герои его фильмов открыто говорят о том, что череда такого рода уголовных дел стартовала после того, как в регионе был назначен новый прокурор Андрей Ханько.

Авто фильмов Павел Степанов утверждает, что это только «верхушка айсберга», практически все главы муниципалитетов сегодня находятся под несправедливым дамокловым мечом силовиков региона.

«Часто езжу по области. Встречаюсь с мэрами, с местными бизнесменами. Если говорить про МСУ, то каждый, без исключения, глава и мэр в кулуарных разговорах заявляет, что силовики просто не дают работать. Выписываются предписания, которые невозможно выполнить и для ответов на них уходит уйма времени. Как будто местные силовики хотят выслужиться, а не помогать развивать территории. По его словам, все это становится причиной того, что местные власти из страха отказываются от реализации больших проектов, направленных на развитие своих городов. Более того, наиболее толковые из них принимают решение уйти из муниципальной власти».

«А в отношении бизнеса местные силовики, на мой взгляд, просто осуществляют передел экономических игроков, используя инструмент уголовных дел», – считает Степанов.

Обращает на себя внимание тот факт, что герои фильмов журналиста в сложившейся ситуации не сидят сложа рук, они пытаются добиться справедливости, используя доступные им способы. В частности, они уже направляли жалобы на имя президента и в Генпрокуратуру РФ, в которых просили разобраться с несправедливостью, имеющей место в Иркутской области. Однако пока какого-то результата добиться у их не получилось. Герои уголовных дел возлагают определенную надежду на свою публичную позицию, поскольку рассчитывают, что озвученные факты привлекут внимание органов федерального уровня.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”