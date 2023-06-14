 

Новый глава Росмолодёжи предложил «с волчьим билетом» выгонять из вузов студентов с татуировками

14.06.2023, 13:33, Разное
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Новый руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Виталий Курдюмов заявил, что его ведомство поддерживает исключение из высших учебных заведений студентов, имеющих татуировки.

По словам 62-летнего управленца, татуировки – «свойство исключительно уголовников и лиц с психическими проблемами».

Чиновник предлагает выгонять таких студентов из вуза за нарушение требований к внешнему виду, а затем не давать им поступать обратно, пока все татуировки не будут сведены. Контролировать наличие рисунков предлагается на этапе медицинского осмотра, а отказ оформлять с помощью психиатра – этот врач может признать любого студента «общественно опасным» и даже содействовать его принудительной госпитализации.

– Всем с детства известно, что наколки могут быть либо у зеков, либо у психов, – сказал он. – И если мы не хотим видеть ни тех, ни тех в учебных заведениях, нам надо активно проводить мероприятия по их фильтрации, выгонять их с вольчим билетом и клеймить позором. Молодёжь не должна тяготеть к маргинальным группам, таким как рэперы или уголовники, а должна вместо того выбирать здоровый образ жизни. Это я о том, что по исследованиям, у всех, кто сделал хотя бы одну татуировку, уже занесён как минимум гепатит, а может даже и СПИД. Мы этого терпеть не будем, они должны находиться в закрытых учреждениях, а не учиться с нормальными людьми и разносить заразу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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