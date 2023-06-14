 

На юго-западе Москвы благоустроят участок Ленинского проспекта

14.06.2023, 13:28, Новости дня
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Благоустройство участка Ленинского проспекта стартовала на юго-западе российской столицы. В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства намерены установить новые остановочные пункты для пассажиров наземного транспорта и оборудовать парковочные карманы для автомобилей.

Примечательно, что за минувшие три года власти уже провели благоустройство на двух участках одной из ключевых автомагистралей Москвы – Ленинского проспекта. Как отметил заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты уже привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД, а также от проезда Апакова до Университетского проспекта.

“В этом году обновим участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача — сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей”, – добавил чиновник.

На данный момент зону благоустройства огородили для работ, там установлены сигнальные лампы и информационные баннеры, размещен строительный городок. Для безопасности москвичей организованы специальные проходы.

Специалисты приступили к прокладке кабельной канализации, а которую спрячут воздушные линии. Кроме того, они намерены расширить тротуары и заменить их покрытие. Совокупная площадь пешеходной зоны после благоустройства составит 42 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя мэра Москвы, работы коснутся также проезжей части участка Ленинского шоссе, в частности, там уложат новый асфальт. Для машин организуют парковочные карманы, а пассажиры получат новые остановочные павильоны, оборудованные зарядными слотами.

В ходе благоустройства планируется установить порядка 170 опор контрастного освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодами, удобные скамейки и навигационные стелы. Под обновление также попадут две детские и одна спортивная площадка. На конечной стадии территорию озеленят.

Важно отметить, что работы по благоустройству параллельно ведутся на нескольких территориях столицы. К примеру, около будущей станции метро “Пыхтино” построят сквер и скейт-парк. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.


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