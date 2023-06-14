Осьминоги могут менять РНК

Осьминоги как вид животных всегда были интересны для исследования благодаря необычной их способности менять цвет кожи. Однако, недавно в MBL и TAU был сделан совершенно новый научный открытие: осьминоги могут изменять структуру своей РНК.

Что такое РНК? Это молекула генетической информации, которая является одним из ключевых элементов нашего организма. Она, в отличие от ДНК, находится не только в ядре клетки, но и по всему телу, и выполняет множество важных функций.

Способность осьминогов изменять свою РНК может повлиять на многие аспекты их жизни, включая изменение цвета кожи, поведение и даже возможность выживания в новых условиях. Мы можем получить изучая эту характеристику осьминогов новые идеи для создания, например, средств для лечения генетических заболеваний или даже новых видов морепродуктов.