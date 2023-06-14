Лена по колено

Пьяного капитана обвинили в столкновении танкеров в Иркутской области. Местным жителям запретили купаться и пить воду из крупнейшей реки Сибири.



Танкер с пробоиной в месте удара при столкновении с другим танкером. Из дыры горючее вытекает прямо в Лену. Фото: МСУТ СК / ТАСС

В Киренском районе Иркутской области из-за столкновения двух танкеров и разлива нефти на реке Лене введен режим чрезвычайной ситуации. В прокуратуре сообщили, что капитан одного из судов был пьян, СК возбудил два уголовных дела. Что еще известно о ЧП и как часто на одной из крупнейших российских рек происходят подобные инциденты — в материале «Новой газеты».

Нефтяное пятно в свободном плавании

Столкновение двух танкеров на реке Лене произошло вечером 12 июня. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, один из попавших в аварию танкеров находился на ремонте, а второй — «Ерофей Хабаров» — перевозил 832 тонны бензина. В результате удара у «Ерофея Хабарова» была повреждена одна из емкостей, в которой было 138 тонн топлива.

«По предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн [бензина] АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В них созданы рабочие группы. В числе прочего их задача — отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных», — пояснил Кобзев.

По его словам, утечка могла быть более масштабной, однако экипаж оперативно приступил к перекачке бензина и установил вокруг судна боновое ограждение. Это помогло избежать более серьезных проблем.

В Киренском районе, где произошел инцидент, был введен режим чрезвычайной ситуации, а правительство созвало заседание комиссии по ЧC.

В ходе него Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев сообщил, что, согласно медицинскому освидетельствованию, капитан «Ерофея Хабарова» был пьян, а судном в момент столкновения управлял его помощник.

Отравленная вода

Иркутское управление Роспотребнадзора предупредило жителей Киренского района (там проживает чуть больше 16 тысяч человек), что из-за разлива нефтепродуктов воду из Лены нельзя пить, набирать ее для бытовых нужд, а также купаться в реке до снятия режима ЧС.

Не исключено, что такая проблема коснется и жителей других близлежащих районов.

«Расположенные ниже по течению Лены населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин. Прокуратура организовала проверку природоохранного законодательства в связи с сообщением о попадании топлива в реку. Специалисты возьмут пробы воды», — сообщило местное издание Irk.ru.

По словам губернатора Кобзева, в нескольких точках реки будут отобраны пробы воды и самолетом доставлены в Иркутск.

Лабораторный мониторинг качества воды после аварии решили усилить и в соседней Якутии, по которой также протекает Лена. Властям Ленского, Олекминского, Хангаласского районов и Якутска также предложили организовать сбор запасов воды на экстренный случай. «Организовывается исследование проб воды из альтернативных источников водоснабжения в населенных пунктах. Утвержден график отбора проб воды из реки Лены на лабораторные исследования по выявлению нефтепродуктов в воде в трех районах и Якутске», — пишет издание «Якутия-24».

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что после аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — ч. 1 ст. 247 («Транспортировка химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде») и ч. 1 ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»). Максимальное наказание по указанным статьям — два года лишения свободы. О задержанных пока не сообщалось.

Лена и аварии

Инциденты с разливом нефтепродуктов в Лену в последние годы происходят регулярно, нанося значительный урон одной из крупнейших российских рек, которая формирует десятую часть годового стока пресной воды в стране.

Так, в 2018 году под лед Лены ушел грузовик «Урал», водитель которого перевозил 20 тонн нефтепродуктов. Во время движения лед начал трескаться и машина перевернулась. В результате горючее вылилось в реку, а водитель чудом остался в живых.

В том же году на участке реки в Усть-Кутском районе Иркутской области затонул катер «Капитан Носков», из него в реку несколько дней утекали нефтепродукты. Журналисты тогда жаловались на бездействие властей.

В 2021-м на реке вновь затонуло судно, а в минэкологии Якутии заявили об обнаружении следов разлива нефтепродуктов, в частности мазута.

В марте 2023 года в Сети появилась информация о сливе промывочной жидкости с остатками нефтепродуктов в реку Орлингу (правый приток Лены) на Ковыктинском месторождении Иркутской области. Однако власти заявили, что никаких следов нефтепродуктов не обнаружили.

В 2020 году, председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экологии Владимир Прокопьев в статье в «Парламентской газете» сообщил, что воды Лены по гидрохимическим показателям стабильно оцениваются как загрязненные, а воды притоков Алдана и Вилюя — как «очень загрязненные».

Среди источников загрязнения он назвал систему ЖКХ и плохую работу очистных сооружений, затопленные на территории Ленского бассейна суда, а также масштабные лесозаготовительные работы в верховь­ях реки, которые приводят к ее обмелению в среднем течении.

Варужан Саргсян

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