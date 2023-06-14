При мышечных болях, для красоты волос и кожи: широкий спектр пользы от простой капусты

Красивые и здоровые волосы, а также сияющая и ухоженная кожа — это мечта многих людей, и чтобы достичь таких результатов, не обязательно обращаться к дорогостоящим косметическим процедурам. Природа предлагает нам множество натуральных продуктов, способных подарить нам красоту изнутри. Одним из таких природных “бьюти-секретов” является обычная капуста.

Полезный состав капусты

Капуста богата антиоксидантами, такими как витамин Е и бета-каротин. Они защищают волосы от воздействия свободных радикалов, предотвращая их окисление и повреждение. Такая защита способствует сохранению естественной красоты и здоровья волос, а также предотвращает их преждевременное старение.

Капуста также оказывает благотворное влияние на состояние кожи. Витамин С, содержащийся в ней, способствует стимуляции производства коллагена, улучшает тонус и эластичность кожи, а также помогает в борьбе с пигментацией и возрастными пятнами. Капустные маски и отвары прекрасно смягчают и увлажняют кожу, делая ее более гладкой и упругой.

Богатый минеральным составом, включающим кальций, железо и калий, капуста способствует улучшению общего состояния кожи. Она помогает бороться с воспалениями, улучшает кровообращение и стимулирует клеточное обновление, способствуя здоровому и сияющему виду кожи.

Польза капусты для кожи

Капуста содержит много антиоксидантов, которые очищают печень. Это ощущается «на поверхности», кожа в полной мере получает пользу от чистой и здоровой крови, которая циркулирует по телу без токсинов.

Регулярное употребление капусты и других овощей семейства крестоцветных оказывает омолаживающее действие. Кроме того, высокий уровень витамина С сохраняет молодость кожи. Кроме того, витамины А и D снимают негативное воздействие ультрафиолетовых лучей. Также калий, сера и витамин Е действуют против воспалений и инфекций, омолаживая кожу.

Капуста обладает лечебными свойствами при кожных заболеваниях, таких как псориаз, экзема, раздражения, язвы, угри. Поместите листья капусты в блендер, затем приложите к пораженной поверхности и накройте чистой тканью. Длительность наложения компресса – 15 минут.

Простые домашние рецепты

Питательные вещества и витамины капусты (кальций, сера, железо, магний) также полезны для волос.

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Витамин А стимулирует рост волос. Нанесите смесь вареной капусты и сока лимона на кожу головы. Аккуратно помассируйте и оставьте пасту на 30 минут. Затем промойте голову с шампунем и хорошо ополосните волосы чистой водой.

Выдавить сок из листьев капусты и нанести на корни волос. Через час вымойте волосы как обычно. Вы заметите, что волосы стали шелковистыми и блестящими.

Вы можете предотвратить выпадение волос, сочетая капустный и огуречный соки. Нанесите смесь (30 мл сока капусты и 30 мл сока огурца) на кожу головы и у корней волос. Мягко массируйте в течение 10-15 минут перед сном. На следующее утро умыться как обычно. Это лечение следует применять три раза в неделю.

Каждый день пейте смесь из 80 мл свежевыжатого морковно-огуречного сока и 40 мл капустного сока. Волосы будут блестящими и здоровыми.