Мнение: Сигнал от Путина

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сотрудниками нескольких СМИ и блогерами. И высказался на тему СВО, украинского контрнаступления, разрушения Каховской ГЭС, атаки дронов на российские территории, конфликт ЧВК «Вагнер» с Минобороны и пр.пр.пр….. Стенограмма встречи выложена на сайте Кремля.Там же – двухчасовая видеозапись встречи.

Но главное в этом мероприятии все-таки не ответы на вопросы. Ничего нового страна, по-моему, не узнала.

Главное в этой встрече – страна получила четкий сигнал: Владимир Путин жив, здоров и лично руководит спецопераций России на Украине.

Разговоры о болезни президента – фейк. Больной человек не смог бы столько времени провести под прицелами телекамер и двух десятков пар глаз участников встречи.

Такой же фейк – разговоры, что это был не Путин, а его двойник. Невозможно подготовить такого двойника, который несколько часов подряд будет думать, как Путин, говорить, как Путин, реагировать на вопросы, как Путин. Для этого не двойник нужен, а клон. Похожий на Путина как брат-близнец. Но если бы такого «двойника» удалось подготовить, невольно возник бы вопрос: зачем нужен настоящий, но больной, если есть «дублер», который здоров и бодр, и ничем не хуже настоящего?

Фотографии отсюда

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