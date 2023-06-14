 

Главврач районной больницы изобрёл уникальный метод лечения тараканами

14.06.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почётной грамотной Минздрава и присвоением звания «Герой труда» награждён главврач Нижневилюйской районной больницы Алексей Гладышев – специалист изобрёл уникальный метод лечения пациентов, демонстрирующий высокую эффективность и не требующий финансовых вложений.

В ведомстве подчеркнули, что медицинское учреждение остро нуждается в специализированном оборудовании, а палаты, в которых проходят лечение пациенты, уже несколько десятилетий требуют ремонта. Средства для положительных преобразований в больнице в бюджете региона не предназначены. Терапия Гладышева смогла превратить недостатки в инфраструктуре в преимущества.

– Когда я только сюда прибыл, меня пугали тараканами в палате, а я сказал, что это совершенно не проблема, а преимущество, – рассказал врач. – Я распорядился прекратить проводить дезинсекции. Поголовье тараканов кратно увеличилось, а позже появились и клопы. Пациенты в таких палатах долго не залёживаются, выздоравливают как мухи.

Собранная региональным Минздравом статистика за 2022 год красноречиво продемонстрировала эффективность инициативы Гладышева – пациенты всех отделений стационара, кроме интенсивной терапии, выписывались после двух-трёх дней со дня поступления вместо семи. Методом главврача уже заинтересовалась и областная инфекционная больница.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Какой праздник 15 июня 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

14.06 / Скандалы: Трудности переводов

14.06 / Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве

14.06 / “Животное”: Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице

14.06 / Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии

14.06 / “Любовь не должна быть ограничением”: супруга Александра Малинина раскрыла секрет счастливого брака

14.06 / FinExpertiza: В России доля старых компаний растет, а молодых – снижается

14.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости

14.06 / Мнение: Наш кандидат — Байден

14.06 / Мнение: О потерянном главном… Почему русским «не стыдно» за происходящее?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика