Главврач районной больницы изобрёл уникальный метод лечения тараканами

Почётной грамотной Минздрава и присвоением звания «Герой труда» награждён главврач Нижневилюйской районной больницы Алексей Гладышев – специалист изобрёл уникальный метод лечения пациентов, демонстрирующий высокую эффективность и не требующий финансовых вложений.

В ведомстве подчеркнули, что медицинское учреждение остро нуждается в специализированном оборудовании, а палаты, в которых проходят лечение пациенты, уже несколько десятилетий требуют ремонта. Средства для положительных преобразований в больнице в бюджете региона не предназначены. Терапия Гладышева смогла превратить недостатки в инфраструктуре в преимущества.

– Когда я только сюда прибыл, меня пугали тараканами в палате, а я сказал, что это совершенно не проблема, а преимущество, – рассказал врач. – Я распорядился прекратить проводить дезинсекции. Поголовье тараканов кратно увеличилось, а позже появились и клопы. Пациенты в таких палатах долго не залёживаются, выздоравливают как мухи.

Собранная региональным Минздравом статистика за 2022 год красноречиво продемонстрировала эффективность инициативы Гладышева – пациенты всех отделений стационара, кроме интенсивной терапии, выписывались после двух-трёх дней со дня поступления вместо семи. Методом главврача уже заинтересовалась и областная инфекционная больница.

—