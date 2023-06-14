 

Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве

14.06.2023, 12:10, Разное
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Знаменитый актер всегда пользовался популярностью у представительниц прекрасного пола. Однако окольцевать его смогла только одна женщина – Алиса Шер. А какие только слухи не ходили о романах артиста! К примеру, публику до сих пор волнует, что же было между Дмитрием Нагиевы и Анной Самохиной.

Кто-то считает, что у двух актеров были тайные отношения. Да, и сам экс-ведущий “Голоса” однажды намекал на роман с ныне покойной артисткой. “Я ее очень люблю, Аню Самохину, очень-преочень люблю. С Анной связаны этапные вещи моей жизни — и творческой, и личной”, – говорил он.

Теперь на этот счет решила высказаться дочь звезды Александра. И, благодаря ее комментарию, стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве. Наследница Анны Самохиной стала новой героиней шоу “Секрет на миллион”. На днях в Сети появился анонс будущего выпуска, а в одном фрагменте гостья дала Лере Кудрявцевой понять, что экс-ведущий “Голоса” многое приукрасил.

Звездная наследница уверена, что между ее мамой и актером ничего быть не могло. А все потому, что, мол, шоумен был просто-напросто ее не достоин.

“Местечковая питерская звезда, а моя мама была звезда”, – высказалась Александра об отношениях Дмитрия Нагиева с Анной Самохиной.


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