Какой праздник 15 июня 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

15 июня 2023 года на Руси отмечается народный праздник Вьюн Зелёный и церковный день памяти святителя Никифора Константинопольского. В этот день существует ряд запретов и примет, а также есть свои традиции и обряды.

Что нельзя делать 15 июня 2023 года?

Считается, что в этот день не стоит вести важные переговоры и заключать сделки, поскольку это может привести к потере доверия и невыполнению обязательств. Также не рекомендуется надевать вещи, в которых есть металлические предметы, так как это может привести к большим жизненным трудностям.

Важно не вспоминать об умерших и не оплакивать их, поскольку это может привести к появлению береды в снах, напоминанию о плохих событиях из прошлого и боли в душе. Не стоит также ходить на открытые водоёмы, купаться, мочить ноги в воде, стирать в реке или озере руками, кидать что-то в воду, поскольку это может разозлить русалок, которые отомстят сразу или в последующем. Беременным женщинам не рекомендуется идти по магазинам и покупать жидкость, так как по старинным приметам ребёнок может родиться раньше срока.

Также не следует проявлять злость, говорить о плохом или думать плохо о ком-то, поскольку это может привести к поселению негатива в душе и вытеснению светлого, доброго и позитивного. Вместо этого нужно провести этот день в хорошем настроении, улыбаться и встречаться с приятными людьми.

Народные приметы на 15 июня 2023 года могут помочь предсказать погоду и другие события. Например, если восход происходит в тумане, то днём будет душно и безветренно. Если на восходе будет духота, то следует ожидать ненастную погоду. Если же закат будет голубым, золотистым или розовым, то следует готовиться к жаркой и солнечной погоде. Если пауки не плетут паутину, рвут её или постоянно сидят в укрытии, то следует ждать сильного ветра. Если не видно навозных жуков, то скоро ожидается дождь. Если жуки жужжат, то погода испортится. Если дождь идёт в сочетании с северным ветром, то скоро непогода закончится. Если вечером солнце заходит за тучи, то следует готовиться к ненастью. Если ночью поёт соловей, то это предвещает солнечный день. Если же ночью нет ветра, то днём будет хорошая погода. Если после долгого затишья усиливается ветер, то следует ожидать дождь.

Что можно делать 15 июня 2023 года?

В этот день традиционно проводятся различные народные гуляния, фестивали и ярмарки. Многие люди собираются с друзьями и родственниками, чтобы отметить праздник и провести время весело и с пользой. Также можно посетить церковные службы в честь святителя Никифора Константинопольского, в которых принимают участие многие верующие.

Традиционно в этот день можно собирать травы и ягоды для приготовления лекарственных настоек и красок. Также можно украшать дома и улицы зеленью и цветами, поскольку Вьюн Зелёный является символом лета и плодородия.

Следует помнить, что в этот день важно проявлять уважение к традициям и не нарушать запреты и приметы. Желательно провести день в духе доброты, мира и радости, чтобы привлечь в свою жизнь положительные эмоции и благополучие.