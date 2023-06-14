Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии

Перед приговором Лилия Чанышева сказала, что сегодня судья уфимского суда покажет, насколько власть боится Чанышеву по шкале от 0 до 12. 12 лет — столько запрашивало обвинение.

Приговор: 7,5 лет лишения свободы.

Последнее слово Лилии тут .Судили Лилию за экстремизм, но на самом деле — за мирную политическую деятельность.

Фотография Лилии Чанышевой отсюда

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