 

Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии

14.06.2023, 12:00, Разное
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Перед приговором Лилия Чанышева сказала, что сегодня судья уфимского суда покажет, насколько власть боится Чанышеву по шкале от 0 до 12. 12 лет — столько запрашивало обвинение.
Приговор: 7,5 лет лишения свободы.
Последнее слово Лилии тут .Судили Лилию за экстремизм, но на самом деле — за мирную политическую деятельность.

Фотография Лилии Чанышевой отсюда

Источник: Новая газета


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