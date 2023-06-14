“Любовь не должна быть ограничением”: супруга Александра Малинина раскрыла секрет счастливого брака

Певец Александр Малинин уже 33 года счастлив в браке с врачом-гинекологом Эммой. У пары есть двое взрослых детей. Также артист принял как родного ребенка избранницы от предыдущих отношений.

Жена Малинина — совсем не светская львица. Она редко появляется на тусовках. В то же время Эмма Малинина присутствует в соцсетях. Она откровенно общается со своими подписчиками. Недавно супруга музыканта поделилась секретами счастливого брака.

Свобода

По мнению Эммы Малининой, любовь — это свобода, а не ограничение и привязанность партнеров друг к другу. В браке оба супруга должны иметь возможность развиваться как самостоятельные единицы. При этом также важно поддерживать друг друга. Малинина считает, что в том браке, где отсутствует любовь, невозможно реализоваться.

Чувство юмора

В семейной жизни случается разное. Бывают разногласия, неурядицы. Однако многие конфликты можно предотвратить шуткой. Чувство юмора, по мнению жены артиста, очень выручает, позволяет разрядить обстановку. С помощью шуток можно обойти острые углы и снять напряжение, когда что-то идет не по намеченному плану.

Верность

По мнению супруги Александра Малинина, сердце должно принадлежать только одному человеку. Мимолетная интрижка, даже если она воспринимается несерьезно, может нарушить хрупкое равновесие. Ведь нужно понимать, что в ситуацию вмешивается третий человек. Вот почему нужно сто раз подумать перед тем, как найти себе «несерьезное» развлечение на стороне.

Комплименты и внимание

Эмма Малинина считает, что важно хвалить партнера, отмечать его положительные качества, достижения. Именно таким образом можно наращивать профессионализм, мастерство и т. д. Также в отношениях возникает доверие, когда партнер чувствует поддержку со стороны любимого человека.

По мнению Эммы Малининой, важно уделять друг другу внимание, не терять эмоциональный контакт.

Табу на оскорбления

В семье Малининых есть табу на оскорбления. Даже в случае серьезных ссор и конфликтов, по мнению жены певца, нужно держать себя в руках и следить за каждым произнесенным словом. Эмма Малинина пояснила, что сказанное во время ссоры (что-то обидное и неприятное), может надолго запечатлеться в памяти, больно ранить. В дальнейшем это может привести к ухудшению отношений, отдалению партнеров друг от друга.

Эмма Малинина считает, что говорить во время ссоры все, что взбредет в голову — это как будто рубить сук, на котором сидишь.

В своей публикации жена музыканта отметила, что это только на фото в соцсетях кажется, что у людей в браке все легко и получается как будто само собой. На самом же деле за красивой картинкой стоит огромный труд двух людей, которые вкладывают немало сил, энергии для того, чтобы оставаться вместе.

Напомним, что Эмма и Александр сошлись уже в относительно зрелом возрасте, когда у обоих за плечами был опыт неудачных отношений. До встречи с нынешней супругой артист дважды был женат. Первая супруга родила ему сына Никиту (он пошел по папиным стопам и стал певцом), вторая — дочь Киру. Правда, с дочкой Малинин не общается, поскольку у него сложились плохие отношения с ее мамой.