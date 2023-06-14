 

США не разрешили Microsofts купить Activision Blizzard

14.06.2023, 11:40, Новости дня
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Агентство Reuters сообщило, что суд в США временно заблокировал приобретение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard, ведущего разработчика компьютерных игр Activision Blizzard, за 69 миллиардов долларов.

Суд удовлетворил просьбу Федеральной торговой комиссии США о блокировании этой сделки. Судья назначил слушания в Сан-Франциско на 22-23 июня. По данным агентства Reuters, если бы не решение суда, корпорация Redmond могла бы завершить сделку уже в пятницу, 16 июня.

Судья Эдвард Давила заявил, что временная блокировка необходима для сохранения статус-кво на время рассмотрения дела.

Федеральная торговая комиссия попросила суд остановить сделку. Власти США опасаются, что сделка приведет к снижению конкуренции в игорной индустрии. В августе 2023 года планируется начать полноценное тестирование.

Китайский антимонопольный регулятор одобрил план приобретения в конце мая. Крупное приобретение Microsofts также было одобрено Европейским союзом, но с двумя условиями. Microsoft должна была разрешить потребителям доступ к играм Activision Blizzard на любой платформе в Европе и предоставить европейским фирмам лицензии на использование услуг Activision Blizzard.

Microsoft ведет активную кампанию за одобрение сделки по поглощению Activision Blizzard как в США, так и в Европе, чтобы убедить наблюдателей в преимуществах этой сделки.


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