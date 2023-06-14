FinExpertiza: В России доля старых компаний растет, а молодых – снижается

Результаты за 2022 год показывают, что процент фирм, работающих на рынке дольше пяти лет, достиг 58,6%. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. ФинЭкспертиза сообщила, что их абсолютное число выросло на 1,4% (21,6 тыс.) и достигло 1,52 млн, тогда как доля более молодых фирм снизилась до 41,4%.

Расчеты сделаны с использованием демографических данных Росстата по бизнесу. Выборка состоит из реально действующих компаний со средним числом сотрудников и текучестью кадров выше нуля. Большинство компаний старше пяти лет расположены в Коми (73,2%), Калининградской (72,9%), Архангельской (71,4%), Волгоградской (70,9%) и Владимирской (70,9%) областях. За Ханты-Мансийским автономным округом (70,4%) следуют Брянская (60,3%), Мурманская (60,3%), Сахалинская (69,4%) и Костромская (70,1%) области. Наименьшее количество предприятий в Ингушетии, Чечне, Бурятии, Москве, Татарстане, Татарстанской области, Смоленской области, Тыве, Липецке, Калмыкии, Вологде и Вологодской автономной области.

Эти компании сосредоточены в следующих отраслях: недвижимость (74,8%), сельское хозяйство (74%), электроэнергия, газ, кондиционирование воздуха и пар (70,8%), финансы и страхование (64,9%), личные услуги (65,9%) и прочее (65,9%). Только 48,4% этих компаний относятся к строительному сектору.

ФинЭкспертиза отмечает, что возрастные структуры предприятий различаются в зависимости от географии. В Республике Коми самая высокая доля компаний старше пяти лет (73,2%). За ней следуют Калининградская (72,9%), Архангельская (71,4%), Волгоградская (70,9%) и Владимирская (70,9%) области соответственно. Владимирская область (70,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (70,3%), Брянская (70,3%), Мурманская (66,3%), Сахалинская (69,4%) и Костромская (69,1%) области являются регионами с наибольшей долей. Наименьшая доля приходится на Ингушетию (43,8%), Чечню (46,2%), Бурятию (6,600) и Москву (50,9%).