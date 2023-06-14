Рупор кремлевской пропаганды: Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости

Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости

Комитет Сената США по международным отношениям принял законопроект, который требует, чтобы крупные правительственные учреждения подготовились и отреагировали на наступление Китая на Тайвань

В этих целях принято семь законопроектов и постановлений. Среди них «Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости».

Закон требует от глав нескольких федеральных агентств, включая Министерство обороны США, Министерство торговли и Государственный департамент, предлагать всеобъемлющие стратегии санкций и помогать США и их союзникам в формулировании политики реагирования на любые силовые действия Пекина. Это включает в себя вторжение, которое «посягает на территориальный суверенитет Тайваня, препятствуя доступу к международным водным путям, воздушному пространству или телекоммуникационным сетям».

Законопроект также требует от глав агентств представить Конгрессу отчет об инструментах, которые могут быть использованы для противодействия Пекину, таких как отказ от товаров и услуг из США.

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Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, основой китайско-американских отношений и первой непреодолимой красной чертой. Китайцы не верят в зло, не боятся привидений и угнетения. Некоторые лица в Конгрессе США намеренно разыгрывают «тайваньскую карту», пытаясь принять какие-то «законопроекты» и требовать «санкций» против Китая, чтобы побудить сепаратистские силы «независимости Тайваня» пойти на риск, спровоцировать и заблокировать исторический процесс воссоединения Китая. Это абсолютное принятие желаемого за действительное.

(с) пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь про принятый (https://t.me/china3army/21438) американцами «Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости»

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Управление Госсовета КНР по делам Тайваня: по поводу плана США об эвакуации американских граждан с территории Тайваня

Власти Демократической прогрессивной партии Тайваня продолжают хвастаться тем, что «отношения Тайваня и США являются лучшими в истории», но американская сторона давно планировала отказаться от острова в любое время.

Американские политики заявляли о надежде на мир и стабильность в Тайваньском проливе, но на самом деле продолжали подливать масла в огонь, продавая Тайваню оружие и превращая его в «склад боеприпасов». План США позволит людям ясно увидеть, что Тайвань — всего лишь пешка для Америки, чтобы «использовать его и бросить как кусок» в любое время.

Соединенные Штаты всегда будут «Америкой прежде всего». Тот факт, что США разрушают ситуацию, создают конфликты, вызывающие разногласия, и злоупотребляют силой в различных странах мира, преследуя свои собственные интересы, хорошо известен. Будь то в Ираке, Сирии или Афганистане, Соединенные Штаты ушли и пожинают свои плоды, оставляя за собой бесконечные беспорядки, раскол и разрушение семей.

Теперь США хотят скопировать этот набор на Тайвань. Как только в Тайваньском проливе разразится война, остров станет полем боя, простые люди — «пушечным мясом», а американцы с Тайваня просто сбегут.

Независимо от того, «поддерживают ли США Тайвань и властей острова» или «наносят ему ущерб», полагаю, что у большинства тайваньских соотечественников будет четкое понимание и рациональное суждение.

(с) пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь

https://t.me/china3army/21562 – цинк

США последовательно и методично продолжают конструировать будущую войну за Тайвань

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