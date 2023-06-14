Мнение: Наш кандидат — Байден

На Гэбе, в соцсети американских консерваторов, обсуждают предвыборные обещания Дональда Трампа (ссылка). Не знаю, можно ли доверять этому списку — с фактчекингом у американцев традиционно плохо — но если программа вождя магадонцев изложена верно, нам следует болеть в следующем году за его конкурента. Судите сами, вот что предлагает Америке мистер Трамп:

1. Остановить войну России и Украины

С одной стороны, России выгодно, чтобы прокси-война с США закончилась. С другой стороны, пока США не проиграют окончательно, война не закончится, она просто перейдёт в другую форму.

Пока прокси-война тянется на украинском фронте, власти США скованы. Они расходуют ресурсы, теряют рейтинги и не могут запустить Тайваньский конфликт без серьёзного риска надорваться. Если же США начнут масштабный конфликт с Китаем, дело вполне может дойти до ядерной войны, в которой, конечно же, примем участие и мы.

2. Разобраться с нелегальными мигрантами

Нелегальные мигранты привносят в США свою культуру, надёжно превращая страну в аналог Мексики или Бразилии — с карнавалами, коррупцией, государственными переворотами и вялотекущей гражданской войной против наркомафии. Новые поколения американцев уже небелые, а старшие поколения слишком пассивны, чтобы всерьёз на политику влиять. России, конечно же, было бы выгодно, чтобы США продолжили двигаться в том же направлении.

3. Защитить права родителей, бороться с радугой

«Пробуждённые», все эти агрессивные меньшинства, работают на нас. Они лишают США не только отдалённого будущего, но и будущего ближайшего. Власть меньшинств заставляет одних американцев опускать руки и терять волю к жизни, других — уходить в жёсткую оппозицию и готовиться принять участие в массовых протестах. Меньшинства ослабляют всё и всех: начиная от бизнеса и заканчивая армией. Также меньшинства делают американских политиков в среднем глупее и слабее, а образ США на мировой арене — жалким, достойным скорее презрения, чем зависти. В принципе, у меньшинств уже и сейчас неплохо получается, однако для России будет хорошо, если диктатура срамцов в США станет ещё более жёсткой. При удачных раскладах мы сможем извлечь выгоду не только из деградации США, но и от приёма адекватных переселенцев, желающих найти новую родину в нормальной консервативной стране.

Полагаю, даже если следующим президентом станет Дональд Трамп, ничего не изменится. Украинский фронт к этому времени, вероятно, будет уже к этому времени так и так подморожен, а проблемы национальных, радужных и прочих меньшинств выглядят слишком серьёзными, чтобы современная Америка в принципе могла их разрешить.

Вместе с тем, повторюсь, нам с вами явно следует болеть за Байдена — если, конечно, он будет ещё в достаточной степени жив, чтобы принять участие в предвыборной гонке. Так как если Дональд Трамп будет пытаться спасти США, то старина Джо, наоборот, продолжит болезни Америки усугублять.