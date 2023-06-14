Мнение: О потерянном главном… Почему русским «не стыдно» за происходящее?

А в самом деле — почему?

Сейчас, благодаря соцсетям, повсеместным камерам, неравнодушным людям, тягостные последствия любого вооружённого конфликта видны буквально в прямом эфире. Людское горе. Живые слёзы. Мёртвые люди. Боль. Скорбь. Ад.

И в мельчайших подробностях.

Как может быть за такое — «не стыдно»… тем, кого даже беззубая и аморфная ООН признала «инициатором»?

А вот так. Пока одни хорошие люди, натягивая «белые польта» с плохо смытыми следами крови от предыдущих бедствий такого рода, не получивших столь же широкой огласки, дружно возмущаются этой чёрствости, другие, столь же хорошие, предлагают не спешить выводами. «Всё не так однозначно» ©

Так, публицист Павел «Толкователь» Пряников приводит аж пять объективных и рациональных причин не стыдиться, а… гордиться «не замечать».

Во-первых, говорит он, простые люди — не творцы СВО: они не отдают приказы, не нажимают кнопки военных механизмов. И у них нет никаких реальных рычагов, чтобы на всё это повлиять.

Во-вторых, стыд испытывают если не за свои действия, то за действия родных людей (например, за действия агрессивного отца-алкоголика). Но начальство не родное для «глубинного народа». Также как и он – для начальства. И те, и другие живут отдельно. Их интересы разведены. Страна атомизирована на микросущности, а потому все сосредоточены на себе и своём самом ближнем круге.

В-третьих, при невозможности пролечить травму она разрастается до симптомов, опасных для жизни человека — от депрессий и психосоматики до психических отклонений, суицидов, алкоголизма и наркомании. А «психотравму» СВО не пролечить никак: воздействия на руководство страны нет никакого, возможности уехать имеются у 5% людей. И потому ради жизни человека самое здоровое – «не замечать». Поэтому отсутствие стыда – это признак здоровья общества и его возможностей на выживание.

В-четвёртых, если посмотреть на всю историю России, то такая «толстокожесть» помогала выживать людям, учитывая очень неблагоприятные вводные: не самый лучший климат и ландшафт, недостойное правление, скудность материальной базы, агрессивную внешнюю среду…

И в-пятых, у большинства работающих россиян банально нет времени на #интернет: на работе некогда, в общественном транспорте урывками, в своей машине – вообще без интернета, дома – ужин, занятия с детьми, хозяйственные дела. В хорошем случае перед сном остаётся до 1 часа на интернет. Который они потратят для интернет-отдыха: видеоигры, сериалы, мемы, рецепты, пару роликов в Ютубе: всё для того, чтобы расслабиться от звериной сущности неолиберализма с тяжёлым трудом в течение дня.

То есть в данной ситуации, применительно к данной сущности «не стыдно» — это нормально.

Убедительно?

Всё норм?

—