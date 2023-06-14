 

Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой

14.06.2023, 10:55, Разное
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Турфирмы, куда с наступлением лета все чаще отправляются россияне, обязательно оформляют всем вылетающим за рубеж страховку: мало ли что может случиться за границей. Взять, например, ту же Анфису Чехову, которая попала в неприятную ситуацию.

Телеведущая вместе с сыном, который совсем недавно отметил свое 11-летие, отправилась в гостеприимную Турцию. Разместились они в одном из отелей, расположенном в городе Белек.

К сожалению, настроение семьи испортила не только пасмурная погода, ведь отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой. Женщина сильно ударилась правой ногой, в результате чего ее безымянный палец распух и посинел.

Но даже несмотря на боль при ходьбе, Анфиса от планов на отдых отказываться на намерена: не пропустила она ни дефиле в купальниках, ни бассейн. Женщина не знает, ушиб у нее или же перелом, однако к врачам она пока что не обратилась.

Во-первых, как призналась телеведущая и блогер, красоты отеля затмевают всю боль. Ну а во-вторых, уверены многие, гипс или лангета помешают купаться и демонстрировать новые купальники и фигуру, за которую Анфиса Чехова столько лет боролась.


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