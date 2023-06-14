 

“Проблем меньше”: Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину

14.06.2023, 10:55, Разное
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Личная жизнь Никаса Сафронова всегда была очень бурной. За свою жизнь он крутил множество романов и успел несколько раз побывать в браке. А сегодня 67-летний художник старается держаться от загса как можно дальше. Сафронов не скрывает, что его сердце занято, но категорически отказывается жениться.

Живописец утверждает, что пока не планирует делать избраннице предложение руки и сердца. С возрастом его представления о браке сильно изменились. Сейчас художник считает, что смысла ставить штамп в паспорте нет, потому что через несколько лет за регистрацией союза обязательно последует развод и дележка имущества.

“Жениться, чтобы через пять лет громко разводиться – и все обсуждают, как у меня пытаются отсудить квартиру и деньги?! Лучше просто с кем-то встречаться – проблем меньше”, – объяснил свой отказ жениться Никас Сафронов.

К счастью, избранницу художника его позиция не огорчает. По словам живописца, она пока не претендует на статус его супруги. Никасу Сафронову это, конечно, только на руку. Он называет себя “женатым на искусстве” и может похвастаться большой семьей. Кажется, нужды в новом браке у знаменитости действительно нет и, возможно, не будет никогда.

Помимо банального нежелания, на решение Никаса Сафронова повлияло еще одно немаловажное “но”. Художник уверяет, что собирается завещать свою квартиру городу, чтобы в ней открыли музей. Однако, как считает живописец, потенциальная супруга может не согласиться с его планами и оставить имущество себе.


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