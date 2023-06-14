Найдены первые существа, которые заселили нашу планету

Недавно ученые объявили о нахождении фоссилизированных следов самых древних форм жизни на Земле. Эти существа жили практически 1,6 миллиарда лет назад, когда водоросли и бактерии еще не были так распространены, как сегодня.

Среди находок были мелкие остатки микробов, которые в то время обитали в океанах, а также амебы и организмы, что, предположительно, жили в более теплых водах. Как отметили исследователи, эти существа являются самыми древними из тех, которые были обнаружены на Земле до сегодняшнего дня.

Подобная находка имеет большое значение для науки, так как позволит лучше понять, как жизнь на Земле возникла и развивалась. Она также дает ученым возможность работать с новыми инструментами и технологиями, которые помогут в исследовании более ранних этапов развития жизни на планете.